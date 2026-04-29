Mudryk w centrum wielkiej sprawy. Zapadł kluczowy ruch

Mychajło Mudryk ponownie znalazł się w centrum uwagi światowych mediów. Sprawa jego zawieszenia i zarzutów dopingowych wkracza w nową, kluczową fazę prawną.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

Głośna sytuacja wokół gwiazdy Chelsea. Sprawa nabiera tempa

Mychajło Mudryk nadal nie może wrócić do rywalizacji, a jego sytuacja prawna staje się coraz bardziej złożona. Jak poinformował Ben Jacobs z talkSPORT, sprawa ukraińskiego pomocnika Chelsea została oficjalnie skierowana do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS), co oznacza kolejny etap długotrwałego postępowania.

Według przekazanych informacji, Mudryk odwołał się od decyzji dotyczącej naruszenia przepisów antydopingowych już 26 lutego. Obecnie strony postępowania wymieniają się pisemnymi stanowiskami, a termin rozprawy w CAS nie został jeszcze wyznaczony. Całość procesu może potrwać jeszcze wiele miesięcy.

Sprawa zawodnika Chelsea ciągnie się od listopada 2024 roku, kiedy to Angielska Federacja Piłkarska zawiesiła 25-letniego piłkarza po negatywnym wyniku testu antydopingowego. Od tego czasu Mudryk pozostaje poza grą, a jego przyszłość sportowa stoi pod dużym znakiem zapytania.

Ukraiński skrzydłowy trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku z Szachtara Donieck jako jeden z najbardziej obiecujących transferów młodego pokolenia. Oczekiwania wobec niego były bardzo wysokie, jednak obecna sytuacja całkowicie zmieniła jego sportową rzeczywistość.

Jak podkreśla źródło, skierowanie sprawy do CAS oznacza wejście w decydującą fazę sporu, który może mieć kluczowe znaczenie dla dalszej kariery zawodnika. Na ten moment jednak żadna ze stron nie może przewidzieć ostatecznego rozstrzygnięcia.