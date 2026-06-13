Manchester United obserwuje pomocnika. Już zachwycił na mundialu

17:36, 13. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Daily Mail Sport

Manchester United potrzebuje nowego pomocnika. Jak się okazuje, jeden z tropów prowadzi na mundial. Na ich celowniku znalazł się Tyler Adams, który błysnął w ostatnim meczu reprezentacji USA - donosi "Daily Mail Sport".

Michael Carrick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Tyler Adams wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United w letnim okienku transferowym przebuduje środek pola. Angielskiemu zespołowi udało się już w zasadzie sprowadzić Edersona. To nie koniec wzmocnień. Z informacji przekazanych przez „Daily Mail Sport” dowiadujemy się, że Czerwone Diabły obserwują piłkarza, który błysnął już na Mistrzostwach Świata 2026. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Tyler Adams z Bournemouth.

Reprezentant USA jest bacznie obserwowany przez Manchester United i brany pod uwagę w kontekście transferu. Uważa się, że pomocnik idealnie odnalazłby się pod skrzydłami Michaela Carricka. Jeśli Czerwone Diabły oglądały Amerykanina w starciu z Paragwajem, to z pewnością musiały być pod wrażeniem. Zawodnik rozegrał bowiem znakomite zawody.

Na ten moment Manchester United nie podjął jeszcze żadnych rozmów z Tylerem Adamsem. Na stole Bournemouth nie pojawiła się także oferta transferowa. Czerwone Diabły poczekają do końca mundialu. Dopiero po turnieju zespół z Old Trafford może podjąć odpowiednie kroki. Obecnie działania Red Devils ograniczają się wyłącznie do obserwacji.

Tyler Adams w minionym sezonie rozegrał 26 spotkania w koszulce Bournemouth. Reprezentant USA zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także może się pochwalić taką samą liczbą asyst.

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