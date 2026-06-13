Man Utd i Arsenal rywalizują o perełkę angielskiej piłki

11:40, 13. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Alex Scott może być jednym z bohaterów letniego okna transferowego. Pomocnik Bournemouth przyciągnął uwagę czołowych klubów Premier League po znakomitym sezonie.

Michael Carrick
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Arsenal i Manchester United obserwują sytuację Scotta

Alex Scott był jedną z ważnych postaci Bournemouth w zakończonym sezonie. 22-letni pomocnik pomógł drużynie zająć szóste miejsce w Premier League i wywalczyć historyczny awans do europejskich pucharów.

Dobra forma nie przeszła niezauważona. Według informacji „The Telegraph” sytuację zawodnika monitorują Arsenal oraz Manchester United. Oba kluby rozważają wzmocnienie środka pola i widzą w Angliku interesującą opcję na przyszłość.

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Manchester United planuje poważne zmiany w środku pola. Klub pożegnał Casemiro, a przyszłość Manuela Ugarte stoi pod znakiem zapytania. Z tego powodu Scott znajduje się w gronie zawodników analizowanych przez Czerwone Diabły. Jednocześnie klub pracuje również nad innymi transferami na tę pozycję.

Zainteresowanie wykazuje także Arsenal. Mikel Arteta chce zwiększyć konkurencję w drugiej linii, a ostatni sezon Christiana Norgaarda nie spełnił wszystkich oczekiwań. Scott jest postrzegany jako zawodnik, który może wnieść energię i jakość do rotacji zespołu.

Pomocnik Bournemouth ma dodatkowy atut w postaci doświadczenia zdobytego już w Premier League. W przeciwieństwie do wielu młodych talentów nie musi dopiero udowadniać swojej wartości na najwyższym poziomie. Wcześniej mówiło się natomiast, że o 22-latka zabiegać będzie też Liverpool.