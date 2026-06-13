Arbeloa znalazł nowy klub. Idzie do Premier League, porozumienie o krok

Alvaro Arbeloa jest o krok od porozumienia z Fulham. Negocjacje są już na finiszu - donosi Matteo Moretto. Nie tak dawno został zwolniony z funkcji trenera Realu Madryt.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Fulham i Arbeloa blisko nawiązania współpracy

Alvaro Arbeloa niespodziewanie przejął w styczniu stery Realu Madryt, zastępując na stanowisku zwolnionego Xabiego Alonso. Przygoda wychowanka klubu nie potoczyła się zbyt dobrze. 43-latek szybko odpadł z Pucharu Króla, a także z Ligi Mistrzów. W La Liga mimo przewagi w pewnym momencie ostatecznie skończyli za FC Barceloną, przegrywając tytuł drugi rok z rzędu.

W efekcie Florentino Perez zdecydował, że Real Madryt potrzebuje nowego impulsu, więc zwolnił Arbeloę. Hiszpan jednak nie będzie narzekał na brak ofert. Od razu po zwolnieniu był łączony m.in. z Milanem, ale finalnie wygląda na to, że skończy w Premier League.

Z doniesień Matteo Moretto wynika, że Arbeloa jest bardzo blisko porozumienia z Fulham. Negocjacje są podobno na finiszu, więc wiele wskazuje na to, że oficjalna informacja o zatrudnieniu powinna być kwestią czasu. Na Craven Cottage zastąpi Marco Silvę, który przeniósł się do Benfiki. Co ciekawe, w Lizbonie zastąpił Jose Mourinho, który został nowym trenerem Realu Madryt.

Fulham to 11. drużyna minionego sezonu Premier League. Największy sukces zespołu to finał Ligi Europy w 2010 roku oraz finał Pucharu Anglii w sezonie 1974/1975. Ostatni raz w europejskich pucharach grali w kampanii 2011/2012, gdy rywalizowali m.in. z Wisłą Kraków.

Jako trener Realu Madryt prowadził drużynę w 28 meczach. Jego bilans to 18 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek.