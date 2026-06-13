Tottennham uprzedzi Liverpool w walce o reprezentant Ekwadoru

Joel Ordonez może latem opuścić Club Brugge. Według najnowszych informacji Tottenham znajduje się obecnie na pole position w walce o podpis reprezentanta Ekwadoru, którym interesuje się także Liverpool.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Anglicy ruszają po stopera Club Brugge

Joel Ordonez od wielu miesięcy znajduje się pod obserwacją klubów Premier League i nie tylko. 22-letni środkowy obrońca wzbudził zainteresowanie między innymi Liverpoolu, Chelsea, Newcastle oraz Juventusu, jednak obecnie najbliżej transferu mają być Tottenham i Liverpool.

Jak wynika z najnowszych doniesień, to Spurs są dziś faworytem do pozyskania zawodnika. Londyńczycy szukają wzmocnień defensywy, a Ordonez stał się jedną z głównych alternatyw po komplikacjach związanych z transferem Jana Paula van Hecke z Brighton.

Liverpool również wrócił do tematu ekwadorskiego stopera. Na Anfield trwa przebudowa defensywy po odejściu Ibrahimy Konate, dlatego klub ponownie analizuje kandydaturę zawodnika Club Brugge.

Belgijski klub jest już gotowy do sprzedaży piłkarza. Według źródeł oferta wynosząca około 45 milionów euro może wystarczyć do osiągnięcia porozumienia.

Ordonez ma za sobą bardzo udane miesiące i jest uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych środkowych obrońców swojego pokolenia. Na ten moment najwięcej konkretów pojawia się jednak wokół Tottenhamu, który chce wykorzystać sytuację i wyprzedzić konkurencję w walce o transfer.