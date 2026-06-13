Jednak nie Real Madryt. Rodri ma trafić do innego giganta

19:07, 13. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fichajes

Rodri był przez ostatnie kilkanaście miesięcy łączony z Realem Madryt. Z informacji Fichajes wynika, że na pewno nie trafi do Hiszpanii. Pomocnikiem mocno interesuje się Paris Saint-Germain.

Rodri
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

PSG wyrasta na nowego faworyta. Tam ma trafić Rodri po Man City

Rodri to jeden z najlepszych defensywnych pomocników na świecie. W 2024 roku, gdy Hiszpania wygrała EURO, a Manchester City triumfował w Lidze Mistrzów, dostał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie. Mniej więcej czasu poprzednich Mistrzostw Europy o transfer piłkarza zabiegał Real Madryt. Saga transferowa z jego udziałem trwa już dobre dwa lata.

Wiele wskazuje jednak na to, że Królewscy odpuścili starania o pozyskanie 29-latka. Pojawiły się za to doniesienia, że może on obrać zupełnie inny kierunek. Z informacji Fichajes wynika, że ściągniecie pomocnika, rozważa Paris Saint-Germain.

Dużym fanem zawodnika jest szkoleniowiec paryskiego zespołu – Luis Enrique. Osobiście miał skontaktować się z piłkarzem, aby poinformować go o zainteresowaniu ze strony PSG. Potencjalna kwota transferu mogłaby wynieść ok. 50/60 mln euro. Istnieje też opcja, że w przyszłym sezonie pozostanie w Man City, ale nie przedłuży kontraktu i odejdzie za darmo latem przyszłego roku.

Rodri jest związany z Man City od lipca 2019 roku, gdy przeniósł się do Anglii z Atletico Madryt za 70 mln euro. Dla Obywateli rozegrał prawie 300 meczów, w których strzelił 28 goli i zaliczył 32 asysty. Wcześniej grał także w barwach Villarrealu. W minionym sezonie często borykał się z urazami. Doskwierały mu problemy z kolanem, a także dwukrotnie kontuzja uda. W kwietniu wypadł z gry na prawie miesiąc ze względu na uraz pachwiny. Warto dodać, że po Mistrzostwach Europy zerwał więzadła krzyżowe.

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