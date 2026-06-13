Marcus Rashford jest coraz bliżej definitywnego rozstania z Manchesterem United. Anglik przeprowadził właśnie pozytywne rozmowy z Bayernem Monachium. Mistrzowie Niemiec przygotowują teraz ofertę - donosi "TEAMtalk".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Bayern Monachium coraz bliżej transferu Marcusa Rasforda. Odbyły się rozmowy

Marcus Rashford nie może być jeszcze spokojny o swoją przyszłość klubową. Manchester United wciąż czeka na oferty za swojego wychowanka. Lada moment sytuacja może się jednak zmienić, o czym donosi serwis „TEAMtalk”. Otóż Anglik ostatnio odbył rozmowy z Bayernem Monachium, które miały pozytywny przebieg. Teraz mistrzowie Niemiec pracują nad złożeniem oferty transferowej, która ma wynosić 25 milionów euro.

Początkowo wydawało się, że Marcus Rashford zostanie wykupiony przez FC Barcelonę. Tak naprawdę Bayern Monachium zaczął myśleć o wychowanku Manchesteru United dopiero w momencie, kiedy z walki wycofała się Duma Katalonii. Zarząd Bawarczyków małymi kroczkami zbliżał się do pozyskania Anglika i wydaje się, że nic nie stanie już im na przeszkodzie.

Marcus Rashford wciąż potrafi błyszczeć na boisku. Jednak na dłuższą metę Anglik nie potrafi utrzymywać wysokiej formy. Być może Bayern Monachium odblokuje wychowanka Manchesteru United, ponieważ Bundesliga to dobry kierunek dla jego rodaków. Na papierze zapowiada się niezwykle ciekawie współpraca 28-latka z Vincentem Kompanym.

W poprzednim sezonie Marcus Rashford rozegrał 49 spotkań w koszulce FC Barcelony. Anglik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 14 trafień, a także może pochwalić się dokładnie taką samą liczbą asyst.