Liverpool rusza po „ukrytą perełkę” mundialu. Rywale już w blokach startowych

11:57, 13. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TEAMtalk

Liverpool obserwuje Lee Han-Beoma, który błyszczy na Mistrzostwach Świata 2026. Jego szybki rozwój przyciąga uwagę czołowych klubów z Europy, przekonuje TEAMtalk.

Andoni Iraola
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fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Transferowy wyścig o obrońcę. Liverpool wśród głównych graczy

Liverpool znalazł się w gronie klubów Premier League, które uważnie monitorują rozwój Lee Han-Beoma z FC Midtjylland. Jak podaje serwis TEAMtalk, 23-letni obrońca reprezentacji Korei Południowej zwrócił na siebie uwagę skautów podczas trwających Mistrzostw Świata 2026. Jego występ przeciwko Czechom (2:1) został oceniony bardzo wysoko.

Środkowy obrońca rozegrał pełne 90 minut, notując m.in. wygrane pojedynki w powietrzu oraz wysoką skuteczność podań. To potwierdziło jego rosnącą rolę w kadrze narodowej. Lee imponuje warunkami fizycznymi, ale równie istotna jest jego umiejętność wprowadzania piłki i aktywnego udziału w budowaniu akcji.

Na poziomie klubowym zawodnik od dwóch lat rozwija się w FC Midtjylland, gdzie trafił z FC Seoul za mniej więcej 1,3 mln funtów. W poprzednim sezonie zanotował solidne liczby jak na defensora. Zdobył cztery bramki i dołożył cztery asysty w 50 spotkaniach, pomagając klubowi sięgnąć po Puchar Danii i dobre występy w europejskich rozgrywkach.

Źródło podaje, że sytuacja kontraktowa 23-latka sprawia, że temat jego przyszłości nabiera tempa. Lee wchodzi w ostatni rok umowy, co otwiera drzwi do potencjalnego transferu już tego lata. Oprócz Liverpoolu, jego postępy obserwują także Chelsea, Newcastle United, Brighton oraz Leeds United, a zainteresowanie ma wykraczać poza Anglię. W grze są również kluby z Niemiec, Włoch i Francji.

W kontekście The Reds pojawiają się różne scenariusze kadrowe w defensywie. Klub analizuje przyszłość środkowych obrońców i możliwe zmiany w kolejnych sezonach. Lee jest postrzegany jako zawodnik o dużym potencjale, który stopniowo miałby być wprowadzany do pierwszego zespołu, zamiast natychmiastowego wejścia do wyjściowej jedenastki.

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