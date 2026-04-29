Chelsea szuka nowego trenera. Głośne nazwiska na liście

Chelsea intensywnie pracuje nad wyborem nowego menedżera po ostatnich zmianach na ławce trenerskiej. Na liście kandydatów znalazło się kilka głośnych nazwisk z różnych lig.

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Nowy rozdział w Chelsea? Klub rozważa znane nazwiska

Chelsea przygotowuje się do kluczowej decyzji dotyczącej obsady stanowiska trenera pierwszego zespołu. Jak informuje „The Sun”, londyński klub wytypował trzech głównych kandydatów, z którymi planuje przeprowadzić rozmowy w najbliższym czasie.

W gronie potencjalnych szkoleniowców znalazł się Xabi Alonso. Hiszpan pozostaje jednym z najbardziej cenionych trenerów młodego pokolenia, a jego ostatnim miejscem pracy był Real Madryt, gdzie pracował od lata 2025 do stycznia 2026 roku.

Źródło podaje również, że Chelsea rozważa kandydatury dwóch innych trenerów pracujących w Premier League. Jednym z nich jest Marco Silva, który prowadzi Fulham, a drugim Andoni Iraola, mający opuścić Bournemouth po zakończeniu obecnego sezonu.

Władze klubu zamierzają spotkać się z każdym z wymienionych szkoleniowców, aby dokładnie przeanalizować ich wizję pracy i dopasowanie do długoterminowej strategii zespołu. Poszukiwania nowego menedżera to efekt wcześniejszego zwolnienia Liama Roseniora.

Najbliższe tygodnie mogą okazać się decydujące dla przyszłości Chelsea. Wybór odpowiedniego trenera będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszego kierunku rozwoju drużyny oraz jej ambicji w krajowych i europejskich rozgrywkach.