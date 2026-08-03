Wisła Kraków traci lidera defensywy. Klub informuje o absencji

Wisła Kraków opublikowała raport medyczny po meczu z Piastem Gliwice. Z gry wypada Raoul Giger, który doznał urazu mięśnia dwugłowego uda.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Raoul Giger

Wisła w kolejnych meczach bez Gigera

Wisła Kraków po dwóch kolejkach Ekstraklasy ma w dorobku trzy punkty. Sezon rozpoczęła od domowego zwycięstwa nad GKS-em Katowice 2-1, natomiast w miniony weekend uznała wyższość Piasta Gliwice, przegrywając po szalonym meczu 3-4. Okazja do rehabilitacji będzie już w najbliższy piątek, kiedy to Biała Gwiazda, znów przed własną publicznością, zmierzy się z Wisłą Płock.

W tym spotkaniu zabraknie natomiast Raoula Gigera, czyli lidera defensywy krakowskiej drużyny. Prawy obrońca nabawił się kontuzji podczas meczu z Piastem – w akcji, która zakończyła się golem na 2-0 dla gospodarzy, złapał się za udo i nie był w stanie kontynuować gry. Zastąpił go Julian Lelieveld.

Wiadomo już, że Wisła będzie musiała radzić sobie bez Gigera także w kolejnych meczach. Klub opublikował raport medyczny po 2. kolejce i poinformował o stanie zdrowia 28-letniego Szwajcara. Badania wykazały uraz mięśnia dwugłowego uda, a przewidywana przerwa od gry wynosi minimum trzy tygodnie.

W tym samym komunikacie Wisła podała, że kontuzji nabawił się również Jakub Stępak, czyli trzeci bramkarz w hierarchii beniaminka Ekstraklasy. Podczas meczu rezerw uszkodził więzadła stawu skokowego. Absencja może potrwać nawet sześć tygodni.