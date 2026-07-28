Gianni Infantino pod lupą. Kongres USA rozpoczął dochodzenie

Gianni Infantino znalazł się w centrum głośnej sprawy w Stanach Zjednoczonych. Kongres rozpoczął dochodzenie dotyczące prezesa FIFA i jego relacji z Donaldem Trumpem.

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Gianni Infantino znalazł się w centrum śledztwa

Gianni Infantino musi zmierzyć się z kolejnym poważnym wyzwaniem poza boiskiem. Jak informuje profil Ataque Futbolero na X, powołujący się na wieści „The Guardian”, członkowie Izby Reprezentantów USA wszczęli oficjalne dochodzenie, którego celem jest zbadanie kontaktów szefa FIFA z Donaldem Trumpem.

Według informacji amerykańscy ustawodawcy zwrócili się do światowej federacji o przekazanie dokumentów dotyczących wszelkich kontaktów z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wśród materiałów, które mają zostać przeanalizowane, znajdują się korespondencja, informacje o płatnościach, prezentach, korzyściach oraz rejestry wizyt w biurach Trump Tower. Dochodzenie ma wyjaśnić, czy między stronami istniały relacje wykraczające poza oficjalne kontakty.

To jednak niejedyny wątek prowadzonych działań. Kongres zamierza również przyjrzeć się polityce sprzedaży biletów na mistrzostwa świata w 2026 roku. Szczególne zainteresowanie budzi zastosowanie modelu dynamicznego ustalania cen, który według krytyków doprowadził do gwałtownego wzrostu kosztów wejściówek i wywołał niezadowolenie wielu kibiców.

⛔️⚠️ Miembros de la Cámara de Representantes de USA iniciaron una INVESTIGACIÓN sobre Gianni Infantino buscando documentos que vinculen a la FIFA con DONALD TRUMP.



‼️ Quieren que presente TODO TIPO DE DOCUMENTO o COMUNICACIÓN regalos, pagos y beneficios dados al Presidente de… pic.twitter.com/eX84av1fKH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 28, 2026

Na razie dochodzenie znajduje się na wczesnym etapie i nie oznacza postawienia jakichkolwiek zarzutów wobec Infantino. Sama decyzja o rozpoczęciu śledztwa sprawia jednak, że prezydent FIFA ponownie znalazł się pod baczną obserwacją opinii publicznej.