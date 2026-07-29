40 milionów dolarów dla każdego. Wokół FIFA wybuchła wielka afera

14:17, 29. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Times

Gianni Infantino znalazł się w centrum ogromnych kontrowersji. Według najnowszych wieści prezydent FIFA przedstawił propozycję, która już wywołuje skrajne emocje.

Gianni Infantino
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Gianni Infantino pod ostrzałem. Kontrowersyjna oferta wywołała burzę

Gianni Infantino miał zaproponować wszystkim 211 federacjom członkowskim FIFA wyjątkowy model finansowania powiązany z przyszłością praw do mistrzostw świata. Jak informuje „The Times”, każdy z krajowych związków mógłby otrzymać wsparcie w wysokości 40 milionów dolarów, jeśli poprze plan sprzedaży części praw do mundialu zewnętrznym inwestorom.

Z informacji brytyjskiego dziennika wynika, że federacje mają 53 dni na podjęcie decyzji. W przesłanym do członków FIFA liście Infantino podkreślił, że ostateczny wybór należy wyłącznie do krajowych stowarzyszeń, które same zdecydują o kierunku rozwoju projektu.

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Jeżeli propozycja zostanie zaakceptowana, od 1 stycznia 2027 roku ma ruszyć program finansowania o wartości 10 miliardów dolarów. W przypadku odrzucenia planu FIFA utrzyma dotychczasowe założenia programu wsparcia, jednocześnie zwiększając jego budżet o dodatkowe 2,7 miliarda dolarów.

Projekt już teraz wzbudza jednak ogromne kontrowersje. Jak podaje „The Times”, część osób sprzeciwiających się wejściu zewnętrznych inwestorów do struktur związanych z prawami do mistrzostw świata określa przedstawioną ofertę mianem próby przekupstwa. Zwolennicy rozwiązania przekonują natomiast, że dodatkowe środki mogą znacząco przyspieszyć rozwój piłki nożnej w wielu krajach.

Jeżeli informacje się potwierdzą, najbliższe tygodnie mogą okazać się jednymi z najbardziej burzliwych w historii FIFA. Decyzja 211 federacji może wpłynąć nie tylko na sposób finansowania światowego futbolu, ale również na przyszłość komercjalizacji najważniejszego turnieju piłkarskiego globu.

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