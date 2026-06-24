Tabela grupy B mistrzostw świata 2026. Faworyci pod presją

Reprezentacje Kanady i Szwajcarii są na czele grupy B. O awans do fazy pucharowej wciąż walczą także Bośnia i Hercegowina oraz Katar. Zapoznaj się z sytuacją w fazie grupowej mistrzostw świata przed kolejnymi meczami.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Bezpośrednie starcia rozstrzygną losy grupy B

Mistrzostwa świata 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku wchodzą w decydującą fazę. Kibiców czekają jeszcze ostatnie rozstrzygnięcia w fazie grupowej, które wyłonią pełną listę uczestników 1/16 finału.

We wtorek rozegrane zostaną mecze grupy B: Szwajcaria – Kanada oraz Bośnia i Hercegowina – Katar. Stawka obu spotkań jest ogromna, ponieważ sytuacja w tabeli pozostaje bardzo wyrównana. Gospodarze turnieju prowadzą w grupie z dorobkiem czterech punktów.

Taki sam bilans ma również Szwajcaria. Zwycięzca tego meczu zapewni sobie korzystniejszą pozycję przed fazą pucharową oraz teoretycznie łatwiejszego rywala w 1/16 finału. Sprawdź tutaj zapowiedź i kursy na mecz.

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Równolegle w grupie B odbędzie się starcie Bośni i Hercegowiny z Katarem. Mecz zostanie rozegrany na stadionie Lumen Field w Seattle. Obie reprezentacje mają na koncie po jednym punkcie. Dla obu drużyn porażka przekreśli szanse na awans, natomiast nawet remis może okazać się niewystarczający w kontekście walki o wyjście z grupy. Spotkanie ma więc charakter „być albo nie być” w turnieju. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu.

Oba mecze grupy B rozpoczną się w środę (24 czerwca) o godzinie 21:00.