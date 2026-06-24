Bośnia i Hercegowina – Katar: typy i kursy. Mecz o życie na mundialu

Bośnia i Hercegowina - Katar: typy i kursy na mecz 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (24 czerwca) o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ermedin Demirović

Bośnia i Hercegowina Katar Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 12:07

Bośnia i Hercegowina – Katar, typy bukmacherskie

W środowy wieczór odbędzie się ważne spotkanie w Grupie B Mistrzostw Świata 2026. A w nim Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem. Obie drużyny znajdują się w niezwykle trudnym położeniu po dwóch pierwszych kolejkach i doskonale zdają sobie sprawę, że tylko zwycięstwo pozwoli zachować realne szanse na pozostanie w turnieju. Bośniacy zremisowali z Kanadą (1:1), a następnie wysoko przegrali ze Szwajcarią (1:4). Katarczycy również nie mogą być zadowoleni ze swoich występów, ponieważ najpierw sensacyjnie podzielili się punktami ze Szwajcarią (1:1), a później zostali rozbici przez Kanadę (0:6). Dla obu zespołów środowy pojedynek będzie więc meczem o wszystko, a porażka najprawdopodobniej oznaczać będzie pożegnanie z mundialem.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Betclic 1.86 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

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Bośnia i Hercegowina – Katar, ostatnie wyniki

Bośnia i Hercegowina nie może być zadowolona ze swoich dotychczasowych występów na mundialu. Na inaugurację zremisowała z Kanadą (1:1), choć liczyła na komplet punktów. W drugim spotkaniu Bośniacy nie byli już w stanie przeciwstawić się rozpędzonej Szwajcarii i przegrali aż 1:4, przez co znaleźli się pod ścianą przed ostatnią kolejką fazy grupowej.

Katarczycy również nie mogą być zadowoleni ze swoich dotychczasowych występów. Co prawda rozpoczęli mundial od cennego remisu ze Szwajcarią (1:1), jednak w drugim spotkaniu zostali całkowicie zdominowani przez Kanadę i przegrali aż 0:6. W efekcie przed ostatnią kolejką znaleźli się w bardzo trudnym położeniu i tylko zwycięstwo nad Bośnią i Hercegowiną pozwoli im realnie myśleć o awansie do fazy pucharowej.

Bośnia i Hercegowina – Katar, historia

Historia rywalizacji Bośni i Hercegowiny z Katarem nie jest szczególnie bogata. Obie reprezentacje spotkały się ze sobą zaledwie dwukrotnie – po raz pierwszy w 2000 roku, a następnie dekadę później. Były to mecze towarzyskie, które nie miały większego znaczenia dla światowego futbolu, jednak pozwoliły obu drużynom zebrać cenne doświadczenie na arenie międzynarodowej. Środowe starcie będzie zatem dopiero trzecim rozdziałem tej rywalizacji i zarazem pierwszym meczem pomiędzy tymi reprezentacjami rozegranym na tak wielkiej imprezie.

Bośnia i Hercegowina – Katar, kursy bukmacherskie

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bośni

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Bośnia i Hercegowina – Katar, przewidywane składy

Bośnia i Hercegowina: Vasilj – Dedić, Katić, Muharemović, Kolasinać – Bajraktarević, Tahirović, Basić, Memić – Demirović, Lukić

Katar: Abunada – Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin – Gaber, Laye, Fathi – Abdurisag, Afif, Edmilson Junior

Bośnia i Hercegowina – Katar, transmisja meczu

Spotkanie Bośnia i Hercegowina – Katar obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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