Bośnia i Hercegowina – Katar: typy i kursy. Mecz o życie na mundialu

Bośnia i Hercegowina – Katar, typy bukmacherskie
W środowy wieczór odbędzie się ważne spotkanie w Grupie B Mistrzostw Świata 2026. A w nim Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem. Obie drużyny znajdują się w niezwykle trudnym położeniu po dwóch pierwszych kolejkach i doskonale zdają sobie sprawę, że tylko zwycięstwo pozwoli zachować realne szanse na pozostanie w turnieju. Bośniacy zremisowali z Kanadą (1:1), a następnie wysoko przegrali ze Szwajcarią (1:4). Katarczycy również nie mogą być zadowoleni ze swoich występów, ponieważ najpierw sensacyjnie podzielili się punktami ze Szwajcarią (1:1), a później zostali rozbici przez Kanadę (0:6). Dla obu zespołów środowy pojedynek będzie więc meczem o wszystko, a porażka najprawdopodobniej oznaczać będzie pożegnanie z mundialem.
Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
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Bośnia i Hercegowina – Katar, ostatnie wyniki
Bośnia i Hercegowina nie może być zadowolona ze swoich dotychczasowych występów na mundialu. Na inaugurację zremisowała z Kanadą (1:1), choć liczyła na komplet punktów. W drugim spotkaniu Bośniacy nie byli już w stanie przeciwstawić się rozpędzonej Szwajcarii i przegrali aż 1:4, przez co znaleźli się pod ścianą przed ostatnią kolejką fazy grupowej.
Katarczycy również nie mogą być zadowoleni ze swoich dotychczasowych występów. Co prawda rozpoczęli mundial od cennego remisu ze Szwajcarią (1:1), jednak w drugim spotkaniu zostali całkowicie zdominowani przez Kanadę i przegrali aż 0:6. W efekcie przed ostatnią kolejką znaleźli się w bardzo trudnym położeniu i tylko zwycięstwo nad Bośnią i Hercegowiną pozwoli im realnie myśleć o awansie do fazy pucharowej.
Bośnia i Hercegowina – Katar, historia
Historia rywalizacji Bośni i Hercegowiny z Katarem nie jest szczególnie bogata. Obie reprezentacje spotkały się ze sobą zaledwie dwukrotnie – po raz pierwszy w 2000 roku, a następnie dekadę później. Były to mecze towarzyskie, które nie miały większego znaczenia dla światowego futbolu, jednak pozwoliły obu drużynom zebrać cenne doświadczenie na arenie międzynarodowej. Środowe starcie będzie zatem dopiero trzecim rozdziałem tej rywalizacji i zarazem pierwszym meczem pomiędzy tymi reprezentacjami rozegranym na tak wielkiej imprezie.
Bośnia i Hercegowina – Katar, kursy bukmacherskie
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Bośni
- remisem
- wygraną Kataru
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Bośnia i Hercegowina – Katar, przewidywane składy
Bośnia i Hercegowina: Vasilj – Dedić, Katić, Muharemović, Kolasinać – Bajraktarević, Tahirović, Basić, Memić – Demirović, Lukić
Katar: Abunada – Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin – Gaber, Laye, Fathi – Abdurisag, Afif, Edmilson Junior
Bośnia i Hercegowina – Katar, transmisja meczu
Spotkanie Bośnia i Hercegowina – Katar obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
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