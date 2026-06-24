Szwajcaria – Kanada: typy i kursy. Stawką jest pierwsze miejsce w grupie

Szwajcaria – Kanada, typy bukmacherskie
Już w środowy wieczór zakończą się zmagania w Grupie B. Tego dnia odbędzie się spotkanie w ramach 3. kolejki Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy Szwajcarią a Kanadą. Stawką tego starcia będzie pierwsze miejsce w grupie, dlatego można spodziewać się niezwykle zaciętej walki od pierwszego do ostatniego gwizdka. Obie reprezentacje mają już na swoim koncie udane występy podczas tegorocznego mundialu i są bardzo blisko awansu do fazy pucharowej. Zwycięzca środowego pojedynku nie tylko zakończy zmagania na szczycie tabeli, ale również może zapewnić sobie teoretycznie korzystniejsze rozstawienie w kolejnej rundzie.
Ja uważam, że środowe starcie zakończy się triumfem Helwetów. Mój typ: wygrana Szwajcarii
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Szwajcaria – Kanada, ostatnie wyniki
Reprezentacja Szwajcarii ma za sobą dwa zupełnie różne spotkania. Najpierw sensacyjnie zremisowała z Katarem (1:1), a następnie pewnie pokonała Bośnię i Hercegowinę (4:1). Dzięki temu Helweci są w dobrej sytuacji przed ostatnią kolejką i wciąż liczą na zajęcie pierwszego miejsca w grupie.
Kanada również ma za sobą dwa zupełnie różne mecze. Na inaugurację tylko zremisowali z Bośnią i Hercegowiną (1:1), co trudno było uznać za satysfakcjonujący wynik. W drugim spotkaniu pokazali jednak ogromną siłę ofensywną, rozbijając Katar (6:0) i wysyłając rywalom jasny sygnał przed decydującą kolejką fazy grupowej.
Szwajcaria – Kanada, historia
Historia rywalizacji Szwajcarii z Kanadą jest bardzo uboga. Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą niezwykle rzadko, a jedyny dotychczasowy mecz odbył się w 2002 roku. Było to spotkanie towarzyskie, które zakończyło się remisem, co sprawia, że żadna ze stron nie może pochwalić się przewagą w bezpośrednich pojedynkach. Środowe starcie na Mistrzostwach Świata 2026 będzie więc dopiero drugim rozdziałem tej rywalizacji. Co więcej, po raz pierwszy Szwajcarzy i Kanadyjczycy zmierzą się ze sobą w meczu o tak dużą stawkę, ponieważ zwycięzca może zakończyć fazę grupową na pierwszym miejscu w tabeli.
Szwajcaria – Kanada, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowego spotkania jest reprezentacja Szwajcarii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Helwetów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Kanady natomiast sięga 3.35.
Szwajcaria – Kanada, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Szwajcarii
- remisem
- wygraną Kanady
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Szwajcaria – Kanada, przewidywane składy
Szwajcaria: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Aebischer, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Vargas
Kanada: Crepeau – Johnston, De Feugurelloes, Cornelius, Laryea – Ahmed, Kone, Eustaquio, Millar – David, Larin
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Szwajcaria – Kanada, transmisja meczu
Spotkanie Szwajcaria – Kanada obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
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