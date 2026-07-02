Szwajcarzy o krok od 1/8 finału mundialu, Algieria liczy na niespodziankę

Szwajcaria jest znacznie wyżej stawiana od Algierii w kontekście awansu do kolejnej rundy mistrzostw świata, ale to nie znaczy, że ten pojedynek dla Helwetów będzie spacerkiem. Algierczyków stać na sprawienie sporej niespodzianki.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Szwajcarii

Szwajcaria musi podkreślić swoją wyższość nad Algierią

Szwajcaria i Algieria zmierzą się w piątkowym meczu 1/8 finału mistrzostw świata. Faworytami spotkania wydają się Helweci, którzy wygrali grupę B z dorobkiem siedmiu punktów. Algierczycy awansowali natomiast z trzeciego miejsca w grupie J i po raz drugi w historii zagrają w fazie pucharowej mundialu.

Reprezentacja Szwajcarii prezentuje na turnieju bardzo dobrą formę. Podopieczni Murata Yakina zakończyli fazę grupową z bilansem siedmiu strzelonych i trzech straconych goli, a jednym z ich największych sukcesów było zwycięstwo 2:1 nad współgospodarzami turnieju – Kanadą. Co więcej, Helweci pozostają niepokonani od dziewięciu kolejnych meczów o stawkę.

Algieria wywalczyła awans po emocjonującym remisie 3:3 z Austrią. Spotkanie wzbudziło wiele dyskusji, ponieważ wynik premiował oba zespoły i przypomniał kibicom słynny mecz RFN z Austrią z mundialu w 1982 roku, po którym z turnieju odpadli właśnie Algierczycy. Tym razem „Pustynne Lisy” dopięły swego i po raz drugi w historii zameldowały się w fazie pucharowej mistrzostw świata.

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Zespół Vladimira Petkovicia przegrał tylko jedno z siedmiu ostatnich spotkań, dzięki czemu do meczu ze Szwajcarią przystąpi z dużą pewnością siebie. Statystyki bezpośrednich pojedynków przemawiają jednak za Helwetami, którzy wygrali oba dotychczasowe mecze z Algierią. Zwycięzca tego spotkania w ćwierćfinale zmierzy się z lepszym z pary Kolumbia – Ghana.

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Dobra sytuacja kadrowa obu reprezentacji

W reprezentacji Szwajcarii jedynym znakiem zapytania pozostaje występ Silvana Widmera, który opuścił ostatni trening z powodu problemów z biodrem. Jego uraz nie jest jednak na tyle poważny, by definitywnie wykluczyć go z meczu. Jeśli prawy obrońca nie będzie gotowy do gry, od pierwszej minuty może wystąpić Luca Jaquez. W pozostałych formacjach większych zmian nie należy się spodziewać – w środku defensywy mają zagrać Nico Elvedi i Manuel Akanji, a w drugiej linii pewniakiem pozostaje Granit Xhaka.

Nieduże problemy kadrowe ma również Algieria. Pod dużym znakiem zapytania stoi występ Mohameda El Amine’a Amoury, który zmaga się z urazem i walczy z czasem, by zdążyć na piątkowe spotkanie. Jeśli napastnik nie będzie gotowy do gry od pierwszej minuty, w ofensywie powinni pojawić się Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi oraz Amine Gouiri. W środku pola miejsce w wyjściowym składzie może z kolei otrzymać doświadczony Nabil Bentaleb, który będzie wspierał duet stoperów Aissa Mandi – Ramy Bensebaini.

Przewidywane składy na mecz Szwajcaria – Algieria

Szwajcaria: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Algieria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

Kiedy odbędzie się spotkanie Szwajcaria – Algieria?

To ciekawie zapowiadające się spotkanie z udziałem reprezentacji Szwajcarii i Algierii odbędzie się w piątek, 3 lipca, o godzinie 05:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego starcia przeprowadzi kanał TVP 2. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.