Tobiasz zadebiutował w nowym klubie. O tym zagraniu będzie chciał zapomnieć [WIDEO]

Kacper Tobiasz ma za sobą debiut w barwach Gaziantep FK. Jego drużyna zremisowała z Alanyasporem (1:1). Polski bramkarz popełnił niefortunny błąd przy bramce rywali, odbijając piłkę prosto pod nogi rywala.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Tobiasz z debiutem w barwach Gaziantep FK

Kacper Tobiasz przez praktycznie całą karierę był związany z Legią Warszawa. Pobyt w stołecznym klubie dobiegł jednak końca wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu. Wygasający kontrakt bramkarza nie został przedłużony, przez co 23-latek został wolnym zawodnikiem. Jego licznik występów zatrzymał się na 139 występach. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Polski.

Nowym klubem Tobiasza został Gaziantep FK, czyli 12. drużyna poprzedniego sezonu ligi tureckiej. Co ciekawe, szatnię dzieli ze swoim rodakiem. Zawodnikiem tureckiego zespołu od lipca 2024 roku jest Kacper Kozłowski.

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W sobotę (15 sierpnia) Tobiasz zadebiutował w nowym klubie. W spotkaniu z Alanyasporem nie zachował czystego konta, a jego zespół tylko zremisował (1:1). Wspomniany wcześniej Kozłowski również wystąpił, ale zszedł z boiska w 70. minucie meczu.

Wracając jednak do występu Tobiasza, to nie można go uznać za zbyt udany. Zaliczył przeciętny występ, ale o zagraniu przy stracie bramki z pewnością będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. 23-latek obronił strzał, ale skierował piłkę prosto pod nogi Ruana, który skierował futbolówkę do pustej bramki. Punkt dla Gaziantepu uratował Deian Sorescu, były piłkarz Rakowa Częstochowa.

tymczasem Kacper Tobiasz z asystą w Turcji pic.twitter.com/TpmzTH2H1S — Michał Sagrol (@michalchojnice) August 16, 2026

Kolejną okazję do zaprezentowania swoich umiejętności będzie miał za tydzień. W 2. kolejce ligi tureckiej Gaziantep FK zmierzy się na wyjeździe z Eyupsporem.