Tarcza Wspólnoty rozstrzygnięta! Pierwszy gol już w 23. sekundzie

W niedzielne popołudnie odbyło się spotkanie o Tarczę Wspólnoty pomiędzy Arsenalem a Manchesterem City. Mecz zakończył się zwycięstwem Kanonierów 3:0.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Riccardo Calafiori i Abdukodir Khusanov.jpg

Arsenal wygrywa Tarczę Wspólnoty. Nieudany debiut Mareski

Tarcza Wspólnoty to trofeum, które zdobywa zwycięzca meczu pomiędzy mistrzem Anglii a zdobywcą krajowego pucharu w danym sezonie. Dlatego w niedzielne popołudnie odbyło się spotkanie pomiędzy Arsenalem a Manchesterem City. Był to także debiut dla Enzo Mareski po rozstaniu Obywateli z Pepem Guardiolą.

Już w 23. sekundzie meczu zespół Mikela Artety wyszedł na prowadzenie po bramce Riccardo Calafioriego, który otrzymał podanie od Mylesa Lewisa-Skelly’ego po świetnej akcji.

ALEŻ TO ROZEGRALI!



Calafiori pokonuje Donnarummę i Arsenal od 24 sekundy meczu prowadzi 1:0 z Manchesterem City!



🔴📲 Oglądaj mecz o Tarczę Wspólnoty ▶ https://t.co/MvNbF57ODD pic.twitter.com/Hrv0e0FUy8 — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 16, 2026

W 28. minucie Kanonierzy podwyższyli prowadzenie. Christos Tzolis główką podał do Kaia Havertza, a ten również głową pokonał Donnarummę.

W drugiej połowie Tzolis podał do Martina Odegaarda, a Norweg pewnie wykorzystał swoją okazję i strzelił bramkę, ustalając wynik spotkania na 3:0.

Teraz obie drużyny przygotowują się do startu nowego sezonu Premier League. Już w przyszłym tygodniu w piątek 21 sierpnia Arsenal zagra z beniaminkiem, czyli Coventry City, natomiast ekipa z Manchesteru zmierzy się dwa dni później z Bournemouth.