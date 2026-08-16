Tarcza Wspólnoty rozstrzygnięta! Pierwszy gol już w 23. sekundzie

Arsenal wygrywa Tarczę Wspólnoty. Nieudany debiut Mareski
Tarcza Wspólnoty to trofeum, które zdobywa zwycięzca meczu pomiędzy mistrzem Anglii a zdobywcą krajowego pucharu w danym sezonie. Dlatego w niedzielne popołudnie odbyło się spotkanie pomiędzy Arsenalem a Manchesterem City. Był to także debiut dla Enzo Mareski po rozstaniu Obywateli z Pepem Guardiolą.
Już w 23. sekundzie meczu zespół Mikela Artety wyszedł na prowadzenie po bramce Riccardo Calafioriego, który otrzymał podanie od Mylesa Lewisa-Skelly’ego po świetnej akcji.
W 28. minucie Kanonierzy podwyższyli prowadzenie. Christos Tzolis główką podał do Kaia Havertza, a ten również głową pokonał Donnarummę.
W drugiej połowie Tzolis podał do Martina Odegaarda, a Norweg pewnie wykorzystał swoją okazję i strzelił bramkę, ustalając wynik spotkania na 3:0.
Teraz obie drużyny przygotowują się do startu nowego sezonu Premier League. Już w przyszłym tygodniu w piątek 21 sierpnia Arsenal zagra z beniaminkiem, czyli Coventry City, natomiast ekipa z Manchesteru zmierzy się dwa dni później z Bournemouth.