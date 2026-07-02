Szwajcaria – Algieria: typy i kursy. Xhaka i spółka zrobią kolejny krok?

Szwajcaria – Algieria, typy bukmacherskie
Już w piątkowy poranek zakończą się zmagania w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. W ostatnim meczu na tym etapie zobaczymy starcie, w którym Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Helweci nie najlepiej rozpoczęli turniej, jednak z każdym kolejnym spotkaniem prezentowali się coraz lepiej i wyraźnie złapali odpowiedni rytm. Teraz będą chcieli potwierdzić dobrą dyspozycję i zameldować się w kolejnej rundzie. Zespół z Afryki jednak wcale nie będzie tak prostym przeciwnikiem. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Ja uważam, że mecz zakończy się triumfem Helwetów w regulaminowym czasie gry. Mój typ: wygrana Szwajcarii
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Szwajcaria – Algieria, ostatnie wyniki
Reprezentacja Szwajcarii ma za sobą udaną fazę grupową Mistrzostw Świata 2026. Helweci odnieśli dwa zwycięstwa, pokonując Bośnię i Hercegowinę 4:1 oraz Kanadę 2:1. Jedyną wpadką był sensacyjny remis z Katarem (1:1), jednak nie przeszkodził on podopiecznym Murata Yakina w zajęciu pierwszego miejsca w grupie.
Reprezentacja Algierii miała w fazie grupowej wzloty i upadki. Afrykańska drużyna rozpoczęła turniej od porażki z Argentyną (0:3), następnie zremisowała z Austrią w emocjonującym meczu (3:3), a na zakończenie pokonała Jordanię 2:1. Taki dorobek wystarczył, aby wywalczyć awans do fazy pucharowej i przedłużyć marzenia o dobrym wyniku na mundialu.
Szwajcaria – Algieria, historia
Historia rywalizacji Szwajcarii z Algierią jest praktycznie nieistniejąca. Wszystko wskazuje na to, że reprezentacje nigdy wcześniej nie mierzyły się ze sobą w oficjalnym ani towarzyskim spotkaniu. Oznacza to, że piątkowy mecz będzie pierwszym bezpośrednim starciem obu drużyn, a zarazem okazją do zapisania nowego rozdziału we wzajemnej historii.
Szwajcaria – Algieria, kursy bukmacherskie
Według bukmachera Superbet, faworytem piątkowego spotkania jest reprezentacja Szwajcarii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Helwetów w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.02. W przypadku zwycięstwa Algierii natomiast sięga nawet 4.10.
Szwajcaria – Algieria, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Szwajcarii
- remisem
- wygraną Algierii
0 Votes
Szwajcaria – Algieria, przewidywane składy
Szwajcaria: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Manzambi, Vargas – Embolo
Algieria: Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri – Chaibi, Bentaleb – Mahrez, Maza, Aouar – Gouiri
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Szwajcaria – Algieria, transmisja meczu
Spotkanie Szwajcaria – Algieria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.