Szwajcaria – Algieria: typy i kursy. Xhaka i spółka zrobią kolejny krok?

Szwajcaria - Algieria: typy i kursy na mecz 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (3 lipca) o godzinie 05:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka

Szwajcaria Algieria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lipca 2026 11:01

Szwajcaria – Algieria, typy bukmacherskie

Już w piątkowy poranek zakończą się zmagania w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. W ostatnim meczu na tym etapie zobaczymy starcie, w którym Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Helweci nie najlepiej rozpoczęli turniej, jednak z każdym kolejnym spotkaniem prezentowali się coraz lepiej i wyraźnie złapali odpowiedni rytm. Teraz będą chcieli potwierdzić dobrą dyspozycję i zameldować się w kolejnej rundzie. Zespół z Afryki jednak wcale nie będzie tak prostym przeciwnikiem. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że mecz zakończy się triumfem Helwetów w regulaminowym czasie gry. Mój typ: wygrana Szwajcarii

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Szwajcaria – Algieria, ostatnie wyniki

Reprezentacja Szwajcarii ma za sobą udaną fazę grupową Mistrzostw Świata 2026. Helweci odnieśli dwa zwycięstwa, pokonując Bośnię i Hercegowinę 4:1 oraz Kanadę 2:1. Jedyną wpadką był sensacyjny remis z Katarem (1:1), jednak nie przeszkodził on podopiecznym Murata Yakina w zajęciu pierwszego miejsca w grupie.

Reprezentacja Algierii miała w fazie grupowej wzloty i upadki. Afrykańska drużyna rozpoczęła turniej od porażki z Argentyną (0:3), następnie zremisowała z Austrią w emocjonującym meczu (3:3), a na zakończenie pokonała Jordanię 2:1. Taki dorobek wystarczył, aby wywalczyć awans do fazy pucharowej i przedłużyć marzenia o dobrym wyniku na mundialu.

Szwajcaria – Algieria, historia

Historia rywalizacji Szwajcarii z Algierią jest praktycznie nieistniejąca. Wszystko wskazuje na to, że reprezentacje nigdy wcześniej nie mierzyły się ze sobą w oficjalnym ani towarzyskim spotkaniu. Oznacza to, że piątkowy mecz będzie pierwszym bezpośrednim starciem obu drużyn, a zarazem okazją do zapisania nowego rozdziału we wzajemnej historii.

Szwajcaria – Algieria, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet, faworytem piątkowego spotkania jest reprezentacja Szwajcarii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Helwetów w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.02. W przypadku zwycięstwa Algierii natomiast sięga nawet 4.10.

Szwajcaria Algieria 2.05 3.30 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lipca 2026 11:01

Szwajcaria – Algieria, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Szwajcarii

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Szwajcaria – Algieria, przewidywane składy

Szwajcaria: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Manzambi, Vargas – Embolo

Algieria: Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri – Chaibi, Bentaleb – Mahrez, Maza, Aouar – Gouiri

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Szwajcaria – Algieria, transmisja meczu

Spotkanie Szwajcaria – Algieria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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