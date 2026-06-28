RPA – Kanada: pierwszy mecz fazy pucharowej MŚ 2026 [ZAPOWIEDŹ]

Już w niedzielę po ostatnich meczach fazy grupowej, które odbyły się w nocy dojdzie do pierwszego starcia 1/16 finału Mistrzostw Świata, w którym Kanada zmierzy się z RPA.

The Canadian Press / Alamy Na zdjęciu: Stephen Eustaquio i Jonathan David

RPA – Kanada: walka o 1/8 finału

Mundial 2026 wchodzi w decydującą fazę. Dokładnie dzisiaj, 28 czerwca, dojdzie do starcia, które dla jednych będzie szansą na przypieczętowanie historycznego sukcesu, a dla drugich ostatnią okazją, by zostawić po sobie dobre wrażenie na największej arenie świata. Na murawę wybiegną ekipy Republiki Południowej Afryki oraz Kanady. Na tym etapie turnieju nikt już nie kalkuluje.

Kanadyjczycy pokazali w fazie grupowej, że gra przed własną publicznością może ponieść ich zwycięstw. Choć w ostatnim meczu grupowym musieli uznać wyższość Szwajcarii (1:2), to ich wcześniejszy pokaz siły i rozbicie Kataru aż 6:0 wysłało jasny sygnał do reszty stawki. Ostatecznie w grupie B wyszli z drugiego miejsca.

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Przeciwko reprezentacji Julena Lopeteguiego hattricka strzelił Jonathan David. W związku z tym Kanadyjczycy liczą, że napastnik Juventusu znów pokaże się z dobrej strony i poprowadzi kadrę do triumfu w nadchodzącym meczu.

Z kolei Republika Południowej Afryki awansowała do fazy pucharowej dzięki niezwykle zdyscyplinowanej i twardej grze w defensywie w ostatnim decydującym meczu w fazie grupowej z Koreą Południową. Zespół prowadzony przez Hugo Broosa zdołał pokonać Koreańczyków 1:0, co zapewniło im bezpośredni awans z drugiego miejsca.

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Drużyna z Afryki stara się szukać swoich szans głównie w szybkich kontratakach i przy stałych fragmentach gry. Wydaje się, że współgospodarze są faworytem w tym spotkaniu, dlatego okazję do wykazania się może mieć ponownie Ronwen Williams. Bramkarz i kapitan RPA będzie musiał wzbić się na wyżyny swoich umiejętności, by powstrzymać dynamiczny atak Kanadyjczyków.

Przewidywane składy:

RPA: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa

Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed – David, Larin

Kiedy odbędzie się spotkanie RPA – Kanada?

Pierwszy mecz fazy pucharowej o awans do 1/8 finału pomiędzy Republiką Południowej Afryki a Kanadą odbędzie się w niedzielę 28 czerwca o godzinie 21:00. Kibice mogą śledzić transmisję na kanałach TVP 1, a także TVP Sport. Rywalizację będzie można także zobaczyć na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.