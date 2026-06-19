MŚ 2026. Tabela grupy B po drugiej kolejce. Wysyp goli

08:14, 19. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

W czwartek Szwajcaria rozgromiła Bośnię i Hercegowinę, a Kanada w piątek w nocy Katar. Tak prezentuje się sytuacja w grupie B Mistrzostw Świata 2026 po drugiej serii spotkań.

Zawodnicy Kanady
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SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Kanady

Dwa pogromy w grupie B. Gospodarze na dobrej drodze do awansu

Kanada wygrała z Katarem wysokim wynikiem 6:0 po hattricku Jonathana Davida. Reprezentacja Julena Lopeteguiego kończyła mecz w 9-tkę. Na skutek faulu, który doprowadził do jednej z czerwonych kartek, boisko opuścić musiał także Ismael Kone, który odniósł bardzo poważną kontuzję nogi.

Kanadyjski pomocnik doznał złamania kości piszczelowej i strzałkowej. Do koszmarnego urazu doszło w wyniku spóźnionego wślizgu Assima Madibo.

Przed tym jednak najpierw swój mecz zagrała Szwajcaria z Bośnią i Hercegowiną. Drużyna Murata Yakina wygrała 4:1.

Tabela grupy B

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.Kanada1-1-07:14
2.Szwajcaria1-1-05:24
3.Bośnia i Hercegowina0-1-12:51
4.Katar0-1-11:71
Wszystkie tabele MŚ 2026 ->

Terminarz 3. kolejki grupy B MŚ 2026

W ostatniej kolejce o pierwsze miejsce bezpośrednio zagrają Szwajcaria z Kanadą. Natomiast Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem.

  • Szwajcaria – Kanada: 24 czerwca, godzina 21:00
  • Bośnia i Hercegowina – Katar, 24 czerwca, godzina 21:00
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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