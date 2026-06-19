MŚ 2026. Tabela grupy B po drugiej kolejce. Wysyp goli

Dwa pogromy w grupie B. Gospodarze na dobrej drodze do awansu
Kanada wygrała z Katarem wysokim wynikiem 6:0 po hattricku Jonathana Davida. Reprezentacja Julena Lopeteguiego kończyła mecz w 9-tkę. Na skutek faulu, który doprowadził do jednej z czerwonych kartek, boisko opuścić musiał także Ismael Kone, który odniósł bardzo poważną kontuzję nogi.
Kanadyjski pomocnik doznał złamania kości piszczelowej i strzałkowej. Do koszmarnego urazu doszło w wyniku spóźnionego wślizgu Assima Madibo.
Przed tym jednak najpierw swój mecz zagrała Szwajcaria z Bośnią i Hercegowiną. Drużyna Murata Yakina wygrała 4:1.
Tabela grupy B
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Kanada
|1-1-0
|7:1
|4
|2.
|Szwajcaria
|1-1-0
|5:2
|4
|3.
|Bośnia i Hercegowina
|0-1-1
|2:5
|1
|4.
|Katar
|0-1-1
|1:7
|1
Terminarz 3. kolejki grupy B MŚ 2026
W ostatniej kolejce o pierwsze miejsce bezpośrednio zagrają Szwajcaria z Kanadą. Natomiast Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem.
- Szwajcaria – Kanada: 24 czerwca, godzina 21:00
- Bośnia i Hercegowina – Katar, 24 czerwca, godzina 21:00