MŚ 2026. Tabela grupy B po drugiej kolejce. Wysyp goli

W czwartek Szwajcaria rozgromiła Bośnię i Hercegowinę, a Kanada w piątek w nocy Katar. Tak prezentuje się sytuacja w grupie B Mistrzostw Świata 2026 po drugiej serii spotkań.

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SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Kanady

Dwa pogromy w grupie B. Gospodarze na dobrej drodze do awansu

Kanada wygrała z Katarem wysokim wynikiem 6:0 po hattricku Jonathana Davida. Reprezentacja Julena Lopeteguiego kończyła mecz w 9-tkę. Na skutek faulu, który doprowadził do jednej z czerwonych kartek, boisko opuścić musiał także Ismael Kone, który odniósł bardzo poważną kontuzję nogi.

Kanadyjski pomocnik doznał złamania kości piszczelowej i strzałkowej. Do koszmarnego urazu doszło w wyniku spóźnionego wślizgu Assima Madibo.

🥺❤️



Nathan Saliba zadedykował swojego gola zniesionemu na noszach w tym samym meczu Kone. pic.twitter.com/lLYbn4KkdL — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 19, 2026

Przed tym jednak najpierw swój mecz zagrała Szwajcaria z Bośnią i Hercegowiną. Drużyna Murata Yakina wygrała 4:1.

Tabela grupy B

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Kanada 1-1-0 7:1 4 2. Szwajcaria 1-1-0 5:2 4 3. Bośnia i Hercegowina 0-1-1 2:5 1 4. Katar 0-1-1 1:7 1

Terminarz 3. kolejki grupy B MŚ 2026

W ostatniej kolejce o pierwsze miejsce bezpośrednio zagrają Szwajcaria z Kanadą. Natomiast Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem.