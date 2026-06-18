Vasilj długo trzymał Bośniaków w grze. Kapitalna druga połowa Szwajcarów [WIDEO]

23:00, 18. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Szwajcaria pokonała zespół Bośni i Hercegowiny w meczu 2. kolejki grupy B podczas Mistrzostw Świata 2026. Tablica wyników w Los Angeles pokazała finalnie wynik 4:1.

Breel Embolo
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Breel Embolo

Szwajcaria lepsza od Bośniaków w kluczowym meczu grupy B

Drugim czwartkowym meczem Mistrzostw Świata 2026 rozgrywanym wieczorem była rywalizacja pomiędzy reprezentacją Szwajcarii oraz Bośni i Hercegowiny. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego wszystko wskazywało na to, że czeka nas bardzo wyrównane starcie, w którym sporo będzie walki. To potwierdziło się w czasie przebiegu rywalizacji w Los Angeles.

Pierwsze minuty meczu należały do Szwajcarów, to oni z większym animuszem weszli w mecz i starali się zagrozić bramce Bośniaków. Trudno jednak mówić, że przeprowadzili oni jakąś znaczącą akcję, po której musiał paść gol. Raczej były to akcje, które w niewielkim stopniu zagrażały rywalom. Ci z kolei ograniczali się, podobnie jak w pierwszym meczu z Kanadą, tylko do kontrataków. Z tych jednak również niewiele wynikało.

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Po przerwie było już jednak inaczej. Do akcji znów weszli Szwajcarzy, ale tym razem liczba groźnych akcji zdecydowanie się zwiększyła. Kilkukrotnie groźnie uderzał chociażby Ndoye, który w 56. minucie meczu oddał bardzo groźny strzał przewrotką. Kapitalnie w bramce Bośniaków tego dnia jednak był dysponowany Vasilj. Golkiper ekipy z Bałkanów ochronił swój zespół przed stratą bramki jeszcze kilka minut później, gdy uderzał Embolo.

I gdy wydawało się, że ostatnie 15 minut upłynie pod znakiem bezbramkowego remisu, piłkę do siatki skierował Johan Manzambi, który efektowanym strzałem z pola karnego pokonał rywala. To jednoznacznie zwiastowało, że ostatnie kilkanaście minut rywalizacji w Los Angeles będzie niezwykle emocjonujące.

Tak też było, ale z pewnością niekoniecznie pomyślnie dla Bośniaków, którzy w 80. minucie meczu już wiedzieli, że będą kończyć ten mecz w 10. Czerwoną kartkę za ratunkową interwencję zobaczył bowiem Tarik Muharemović. Kilka minut później było już właściwie po sprawie. W 84. minucie meczu gola na wagę trzech punktów zdobył Ruben Vargas.

Wówczas wydawało się, że to może być już ostatnie trafienie tego wieczoru. Niemniej w 90. minucie meczu gola na 3:0 zdobył Johan Manzambi, który swoim dubletem zanotował bardzo dobre wejście na murawę. W doliczonym czasie gry kibice na stadionie w Los Angeles mogli oglądać jednak jeszcze dwa trafienia, gola honorowego dla Bośniaków zdobył Ermin Mahmic, ale kilka minut później wynik na 4:1 strzałem z rzutu karnego ustalił Granit Xhaka.

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