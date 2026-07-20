Raków Częstochowa i GKS Katowice to dwa zespoły, które reprezentują Ekstraklasę w eliminacjach do Ligi Konferencji. Obie ekipy poznały potencjalnych rywali w 3. rundzie zmagań.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Raków Częstochowa i GKS Katowice znają rywali w 3. rundzie el. LK

W tym sezonie Ekstraklasa ma aż pięciu przedstawicieli w eliminacjach do europejskich pucharów. Lech Poznań i Górnik Zabrze wystąpią w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i rozpoczną drogę do elity od drugiej rundy. Natomiast Jagiellonia Białystok będzie reprezentowała Polskę w Lidze Europy.

Raków Częstochowa i GKS Katowice wystartują w eliminacjach do Ligi Konferencji. Jeżeli Częstochowianie w drugiej rundzie pokonają rywala z Malty, a więc Valletta FC, to ich następnym przeciwnikiem będzie przegrany z pary Hammarby IF (Szwecja)/ RSC Anderlecht (Belgia). Z kolei w przypadku zwycięstwa GKS-u w starciu z MŠK Žilina (Słowacja), kolejnym rywalem Katowiczan będzie lepszy z pary Hapoel Tel Awiw (Izrael)/ Łudogorec Razgrad (Bułgaria).

Pierwsze mecze trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy zaplanowano nas 6 sierpnia, a rewanże odbędą się 13 sierpnia. Zwycięzcy dwumeczów wywalczą awans do czwartej rundy eliminacji LK, natomiast przegrani żegnają się z pucharami.