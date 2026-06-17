To rywale polskich ekip w el. do LK. Z nimi zagrają Raków i GKS

14:20, 17. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa i GKS Katowice znają swoich rywali w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Wiemy, z kim zagrają obie ekipy.

Jonatan Braut Brunes
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Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Raków i GKS walczą o LK

W sezonie 2026/27 Polskę na arenie międzynarodowej będzie reprezentowało aż pięć drużyn. Lech Poznań i Górnik Zabrze zagrają w eliminacjach do LM, Jagiellonia w el. do Ligi Europy, natomiast Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają drogę do europejskich pucharów od drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji.

Jeszcze przed oficjalnym losowaniem Raków wiedział, że jego rywalem będzie albo Neftchi PFK z Azerbejdżanu, albo zwycięzca dwumeczu Dila Gori (Gruzja) – Virtus A.C. 1964 (San Marino), Hapoel Tel Awiw z Izraela, albo zwycięzca pary Sheriff Tyraspol (Mołdawia) – NK Aluminij (Słowenia) albo Valletta FC z Malty.

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Natomiast GKS mógł trafić na FK Panevezys z Litwy, przegranego pary Hajduk Split (Chorwacja) – MSK Żilina (Słowacja), ŁNZ Czerkasy z Ukrainy, Zimbru Kiszyniów z Mołdawii lub FK Auda z Łotwy. 

Częstochowianie w el. do LK zagrają z ekipą Valletta FC z Malty. Z kolei GKS Katowice czeka rywalizacja z przegranym z pary HNK Hajduk (Chorwacja)/ MŠK Žilina (Słowacja). Mecze odbędą się 23 i 30 lipca, a rewanże tydzień później. Swoich rywali w el. do LM znają już Lech Poznań i Górnik Zabrze. Jagiellonia musi czekać aż do 20 lipca.

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