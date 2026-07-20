Jagiellonia wie, z kim zagra w LE. To potencjalna droga Lecha i Górnika

13:24, 20. lipca 2026 14:50, 20. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok poznała rywala w 3. rundzie el. LE. Lech Poznań i Górnik Zabrze wiedzą, co czeka ich w przypadku porażki w el. LM.

Piłkarze Jagiellonii Białystok
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Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia, Lech i Górnik poznali przeciwników w LE.

W sezonie 2026/27 Ekstraklasa będzie reprezentowana na arenie międzynarodowej przez aż pięć klubów. W eliminacjach do Ligi Europy startuje Jagiellonia Białystok, a więc trzecia ekipa minionych krajowych zmagań. W tych rozgrywkach mogą znaleźć się także Lech Poznań i Górnik Zabrze.

Białostoczanie od 3. rundy el. do LE rozpoczynają swoją przygodę z pucharami. Ich pierwszym przeciwnikiem będzie ekipa Ranger FC (Szkocja).

Jeżeli Lech nie poradzi sobie z Aarhus GF, to w LE zmierzy się z przegranym z pary KI Klaksvík (Wyspy Owcze)/ Žalgiris Kowno (Litwa), natomiast w przypadku porażki z Fenerbahçe SK Zabrzan czeka starcie z lepszym zespołem z duetu FC Twente (Holandia)/ Ferencvárosi TC (Węgry.

Pierwsze mecze w tej fazie zmagań odbędą się 6 sierpnia, z kolei rewanże odbędą się 13 sierpnia. Zwycięzcy zameldują się w czwartej rundzie eliminacji LE. Natomiast przegrani trafią do do odpowiedniej ścieżki w czwartej rundzie eliminacji LK.

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