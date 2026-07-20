GKS wkracza do gry w pucharach. „Marzymy o tym”

GKS Katowice przygotowuje się do gry co trzy dni i walki o wysokie cele. Mówi o tym w rozmowie z "Kanałem Sportowym" prezes klubu, Sławomir Witek.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GKS wraca do pucharów

GKS Katowice już w tym tygodniu rozpocznie swoje zmagania. Najpierw na boiskach eliminacji Ligi Konferencji Europy, a następnie w PKO Ekstraklasie. Po powrocie do pucharów po ponad dwóch dekadach los złączył ich z zespołem MSK Żilina. Wszystko wskazuje na to, że Katowiczanie mają szanse na awans do kolejnej rundy, ale nie będzie o to przesadnie łatwo.

Z pewnością jednak przez GieKSą ogólnie bardzo trudny sezon. Będzie trzeba bowiem łączyć grę na trzech frontach i rosnące aspiracje fanów po dobrej poprzedniej kampanii. Dlatego też władze klubu tego lata dokonały kilku transferów i teraz liczą na dobre wyniki, choć z pewnością presji nie ma. Mówił o tym prezes klubu z Górnego Śląska w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– Przygotowania idą intensywnie. W transferach dokonanych w tym okienku skupiliśmy się na budowaniu drużyny w ten sposób, żebyśmy mogli grać co trzy dni. Panowie mocno pracują nad tym, aby być bardzo dobrze przygotowani fizycznie, motorycznie i taktycznie. – powiedział Sławomir Witek, prezes GKS-u Katowice, w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– Jak w każdym klubie piłkarskim marzymy o takiej poduszce finansowej, która będzie nas zawsze zabezpieczała na różne okoliczności. Patrząc dokładnie na środki, które można zdobyć nawet za odpadnięcie w tej drugiej rundzie, czy patrząc optymistycznie na wejście do fazy ligowej, liczymy się z tym, że oczywiście muszą być motywowani piłkarze do grania o jak najwyższe cele – dodał.

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