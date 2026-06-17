Na te drużyny mogą trafić Raków i GKS Katowice w eliminacjach Ligi Konferencji

UEFA zawęziła wybór drużyn, na które może trafić Raków Częstochowa oraz GKS Katowice w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przy odrobinie szczęścia obie ekipy będą faworytami.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Dobry prognostyk przed losowaniem dla Rakowa i GKS-u

Raków Częstochowa na zakończenie ubiegłego sezonu zajął czwarte miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. GKS Katowice uplasował się na piątej lokacie. Ten wynik sprawił, że obie ekipy zakwalifikowały się do eliminacji Ligi Konferencji, a zmagania rozpoczną od drugiej rundy. Mecze odbędą się 23 i 30 lipca.

Losowanie par odbędzie się dziś, 17 czerwca, o godzinie 14:00. Teraz już jednak UEFA dokonała podziału na mniejsze koszyki i już wiadomo, kto jest potencjalnym rywalem Rakowa oraz GKS-u. Obie drużyny na tym etapie rozgrywek są rozstawione. Decyzje UEFA można określić za dobre dla polskich zespołów, bo niezależnie od wyników losowania przynajmniej na papierze będą miały duże szanse na awans.

Wśród potencjalnych rywali GKS-u Katowice znalazły się: FK Panevezys z Litwy, przegrany pary Hajduk Split – MSK Żilina, ŁNZ Czerkasy z Ukrainy, Zimbru Kiszyniów z Mołdawii oraz FK Auda z Łotwy. To właśnie spośród tych drużyn zostanie wyłoniony potencjalny przeciwnik Katowiczan.

W przypadku Rakowa są to Neftchi PFK z Azerbejdżanu, zwycięzca dwumeczu Dila Gori – Virtus A.C. 1964, Hapoel Tel Awiw z Izraela, zwycięzca pary Sheriff Tyraspol – NK Aluminij oraz Valletta FC z Malty. To z tego grona zostanie wyłoniony kolejny rywal Częstochowian.

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