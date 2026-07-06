Mateusz Borek ogłosił to publicznie. Raków dał mu powód do wielkich emocji

22:06, 6. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  KAnał Sportowy / Mateusz Borek (X)

Raków Częstochowa zapisze się w historii polskiego internetu sportowego. Mecz Czerwono-niebieskich w europejskich pucharach po raz pierwszy pokaże wyłącznie kanał YouTube.

Mateusz Borek
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Polski YouTube jeszcze tego nie przeżył. Raków stanie się częścią historii

Raków Częstochowa będzie bohaterem wydarzenia, które może okazać się przełomowe dla sposobu transmitowania sportu w Polsce. Jak poinformował profil Kanału Sportowego na platformie X, spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA pomiędzy Rakowem a Vallettą FC zostanie pokazane wyłącznie na Kanale Sportowym. Tym samym będzie to pierwsza w historii transmisja meczu tej rangi przeprowadzona przez polski kanał działający na YouTube.

Informacja błyskawicznie odbiła się szerokim echem w środowisku sportowym. Kanał Sportowy od lat buduje swoją pozycję jako jedno z najważniejszych mediów internetowych w kraju. Niemniej dotychczas nie miał okazji transmitować spotkania polskiego klubu rywalizującego w europejskich pucharach.

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Do sprawy odniósł się współzałożyciel projektu, Mateusz Borek, który nie ukrywał emocji związanych z tym przedsięwzięciem. „Piękne doświadczenie dla ekipy Kanału Sportowego. Dziękujemy za zaufanie Rakowowi Częstochowa. Ta decyzja polskiego klubu, grającego w europejskich pucharach daje nam poczucie, że kiedyś warto było stworzyć ten kanał. Choćby to miała być jednorazowa przygoda. Postaramy się ten dzień opakować godnie” – napisał dziennikarz na swoim profilu na platformie X.

Dla ekipy z Częstochowy to nie tylko początek walki o awans do kolejnej fazy rozgrywek, ale również udział w projekcie, który może przyciągnąć przed ekrany setki tysięcy kibiców. Częstochowski klub od kilku lat konsekwentnie buduje swoją markę na arenie międzynarodowej, a teraz stanie się częścią historycznego wydarzenia medialnego.

Spotkanie Raków Częstochowa – Valletta FC zaplanowano na 23 lipca. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najgłośniejszych piłkarskich wieczorów tego lata. Nie tylko ze względu na stawkę sportową, ale także wyjątkowy sposób jego prezentacji kibicom.

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