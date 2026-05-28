Premier League drugi sezon z rzędu może pochwalić się imponującą liczbą drużyn, które wezmą udział w kolejnej edycji europejskich pucharów. Rekord z poprzedniego roku został wyrównany dzięki sukcesowi Crystal Palace.

Premier League dominuje w Europie

Crysta Palace pokonało Rayo Vallecano i sięgnęło po zwycięstwo w Lidze Konferencji. W ten sposób Orły z Londynu zapewnił sobie bezpośrednią kwalifikację do fazy ligowej europejskich zmagań. W przyszłym sezonie ekipa z Selhurst Park zagra w Lidze Europy. W tych zmaganiach Premier League będzie miała trzech przedstawicieli.

Stołeczny klub dołączył do Bournemouth i Sunderlandu – te ekipy zagwarantowały sobie awans do LE poprzez krajowe rozrywki. Sukces drużyny Olivera Glasnera sprawił, że w następnym sezonie międzynarodowej rywalizacji Anglia będzie reprezentowana przez aż dziewięć zespołów. I to drugi rok z rzędu.

NINE Premier League clubs will play European football next season



Arsenal, Manchester City, Manchester Unite, Aston Villa i Liverpool wystąpią w Lidze Mistzów. Natomiast Brighton weźmie udział w eliminacjach do LK. Mewy to jedyny zespół z Premier League, który o udział w fazie ligowej musi walczyć. Podopieczni Fabiana Hurzelera dołączą do walki o awans w decydującej fazie, a więc w czwartej rundzie.