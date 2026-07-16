GKS Katowice już wie. To rywal w el. Ligi Konferencji

GKS Katowice poznał rywala w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przeciwnikiem będzie MSK Żilina, która odpadła z rywalizacji z Hajdukiem Split w eliminacjach Ligi Europy.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

MSK Żilina rywalem GKS-u w el. Ligi Konferencji

GKS Katowice poznał rywala w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. GieKSa zmierzy się z MSK Żilina, która odpadła z eliminacji Ligi Europy po rywalizacji z Hajdukiem Split. Katowiczanie na europejską arenę wracają po 23 latach przerwy. To efekt bardzo dobrego poprzedniego sezonu, w którym zespół prowadzony przez Rafała Góraka zakończył rozgrywki PKO BP Ekstraklasy na piątym miejscu w tabeli.

Losowanie 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji odbyło się jeszcze w czerwcu. Wówczas było już wiadomo, że rywalem GKS-u będzie przegrany pary Hajduk – MSK z eliminacji Ligi Europy. Ostatecznie z tej rywalizacji zwycięsko wyszła chorwacka drużyna.

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W pierwszym spotkaniu Hajduk wypracował sobie bardzo dobrą zaliczkę. Chorwaci przed własną publicznością pokonali Żilinę (2:0) i byli w komfortowej sytuacji przed rewanżem. Słowacki zespół próbował odrobić straty w drugim meczu i wygrał (2:1), jednak wygrana nie wystarczyła do awansu.

Ostatecznie Hajduk Split będzie kontynuował walkę o awans do Ligi Europy, natomiast Słowaków czeka dwumecz z GKS-em Katowice. Pierwsze spotkanie GieKSa rozegra 23 lipca na Słowacji. Natomiast rewanżowe starcie odbędzie się za tydzień na Nowej Bukowej. Katowiczanie już 26 lipca zmierzą się z Wisłą Kraków w ramach 1. kolejki Ekstraklasy.