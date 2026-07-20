Lech Poznań i Górnik Zabrze już wiedzą. To przeciwnicy w 3. rundzie el. LM
Ekstraklasa, dzięki znakomitym wynikom polskich drużyn na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, od sezonu 2026/27 może wystawić dwa zespoły w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nasz kraj reprezentują mistrz i wicemistrz, a więc Lech Poznań i Górnik Zabrze.
Podopieczni Nielsa Frederiksena w 2. rundzie zmierzą się z Aarhus GF. Jeżeli pokonają przeszkodę w postaci mistrza Danii, ich następnym rywalem będzie lepszy z pary Sabah FK (Azerbejdżan)/ KuPS (Fundlandia). Natomiast zespół Michala Gasparika, który o awans bije się z Fenerbahçe SK, na kolejnym etapie zmagań może spotkać się ze zwycięzcą dwumeczu Sturm Graz (Austria)/ Heart of Midlothian FC (Szkocja).
Pierwsze starcia trzeciej rundy eliminacji odbędą się 4 i 5 sierpnia. Natomiast rewanże zaplanowano na 11 sierpnia. Zwycięzcy dwumeczów awansują do czwartej rundy el. LM. Przegrani ze ścieżki mistrzowskiej (potencjalnie Lech) trafią do 4. rundy el. LE, z kolei przegrani ze ścieżki niemistrzowskiej znajdą się w fazie ligowej LE.