Lech i Górnik znają możliwych rywali w 3. rundzie el. LM

12:16, 20. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań i Górnik Zabrze to dwa kluby, które reprezentują Ekstraklasę w eliminacjach do Ligi Mistrzów 2026/27. Obie ekipy poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie zmagań.

Lech Poznań - Górnik Zabrze
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SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań - Górnik Zabrze

Lech Poznań i Górnik Zabrze już wiedzą. To przeciwnicy w 3. rundzie el. LM

Ekstraklasa, dzięki znakomitym wynikom polskich drużyn na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, od sezonu 2026/27 może wystawić dwa zespoły w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nasz kraj reprezentują mistrz i wicemistrz, a więc Lech Poznań i Górnik Zabrze.

Podopieczni Nielsa Frederiksena w 2. rundzie zmierzą się z Aarhus GF. Jeżeli pokonają przeszkodę w postaci mistrza Danii, ich następnym rywalem będzie lepszy z pary Sabah FK (Azerbejdżan)/ KuPS (Fundlandia). Natomiast zespół Michala Gasparika, który o awans bije się z Fenerbahçe SK, na kolejnym etapie zmagań może spotkać się ze zwycięzcą dwumeczu Sturm Graz (Austria)/ Heart of Midlothian FC (Szkocja).

Pierwsze starcia trzeciej rundy eliminacji odbędą się 4 i 5 sierpnia. Natomiast rewanże zaplanowano na 11 sierpnia. Zwycięzcy dwumeczów awansują do czwartej rundy el. LM. Przegrani ze ścieżki mistrzowskiej (potencjalnie Lech) trafią do 4. rundy el. LE, z kolei przegrani ze ścieżki niemistrzowskiej znajdą się w fazie ligowej LE.

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