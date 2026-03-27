Real pomylił nogi Camavingi? Otoczenie gwiazdy odniosło się do sprawy

11:02, 27. marca 2026
Patryk Kucharski
Real Madryt miał zbadać złą nogę nie tylko u Kyliana Mbappe, ale także Eduardo Camavingi. Jednak dziennikarz Pablo Gallego przekazał, że prawda jest inna.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że w grudniu sztab medyczny Realu Madryt miał się pomylić i zbadać złą kostkę u Eduardo Camavingi. Sugerowano więc poważny błąd, który mógł negatywnie wpłynąć na zdrowie zawodnika. Podobnie miało być w przypadku kolana Kyliana Mbappe, lecz sam gwiazdor zaprzeczył tym doniesieniom.

Otoczenie pomocnika również zdementowało te informacje. Podkreślono, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca i że w rzeczywistości badania zostały przeprowadzone prawidłowo.

Aktualnie 23-latek jest zdrowy i wrócił do gry. Na początku marca opuścił dwa spotkania z powodu innego urazu, ale pojawił się na boisku w meczach np. przeciwko Manchesterowi City w Lidze Mistrzów oraz Atletico Madryt.

Wątpliwości budzi jednak forma Camavingi. W związku z tym mówi się o możliwym transferze w letnim okienku. Warto jednak zaznaczyć, że kontrakt zawodnika z Królewskimi obowiązuje aż do 2029 roku.

