PSG może sprzątnąć cel Barcelony! Zaoferują 100 milionów euro

23:03, 14. maja 2026
Jakub Fudali
PSG zamierza zaoferować 100 milionów euro za Juliana Alvareza i przebić możliwości Barcelony. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Mundo Deportivo".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Barcelona poszukuje nowego napastnika. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że latem klub będzie nie tylko chciał, ale i musiał, sprowadzić nowego gracza na tę pozycję. Wraz z końcem rozgrywek z Dumą Katalonii pożegna się bowiem Robert Lewandowski. Polak jest zdecydowany na przenosiny do Arabii Saudyjskiej, a kwestią ostateczną jest jeszcze wybór konkretnej ekipy.

Niemniej następcą Polaka, który łączony jest z klubem od tygodni, jest Julian Alvarez. Problem w tym, że sprowadzenie napastnika Atletico Madryt jest bardzo kosztowne, być może nawet na granicy albo i poza możliwościami Barcelony. A jednocześnie do gry wchodzi PSG. Według informacji „Mundo Deportivo”, Francuzi są gotowi zaoferować 100 milionów euro, co przebiłoby zainteresowanie Hiszpanów.

Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-letniego pomocnika na 90 milionów euro. Argentyńczyk na koncie ma ponad 50 występów w narodowych barwach. Jego aktualna umowa z Atletico Madryt wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

