PSG może sprzątnąć cel Barcelony! Zaoferują 100 milionów euro

Luis Enrique

PSG chce Juliana Alvareza

Barcelona poszukuje nowego napastnika. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że latem klub będzie nie tylko chciał, ale i musiał, sprowadzić nowego gracza na tę pozycję. Wraz z końcem rozgrywek z Dumą Katalonii pożegna się bowiem Robert Lewandowski. Polak jest zdecydowany na przenosiny do Arabii Saudyjskiej, a kwestią ostateczną jest jeszcze wybór konkretnej ekipy.

Niemniej następcą Polaka, który łączony jest z klubem od tygodni, jest Julian Alvarez. Problem w tym, że sprowadzenie napastnika Atletico Madryt jest bardzo kosztowne, być może nawet na granicy albo i poza możliwościami Barcelony. A jednocześnie do gry wchodzi PSG. Według informacji „Mundo Deportivo”, Francuzi są gotowi zaoferować 100 milionów euro, co przebiłoby zainteresowanie Hiszpanów.

Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-letniego pomocnika na 90 milionów euro. Argentyńczyk na koncie ma ponad 50 występów w narodowych barwach. Jego aktualna umowa z Atletico Madryt wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

