Aston Villa – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2026)

Aston Villa – Liverpool: typy bukmacherskie

W ramach 37. kolejki Premier League jako pierwsi do rywalizacji staną piłkarze w Birmingham, gdzie Aston Villa podejmie Liverpool. Na Villa Park zagrają zespoły, które mają problem z wygrywaniem w ostatnich spotkaniach. Ich forma sportowa jest na podobnym poziomie, stąd kluby te mają identyczną liczbę punktów w ligowej tabeli. Stawką piątkowego pojedynku będzie zatem miejsce w najlepszej czwórce na koniec sezonu. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Aston Villa – Liverpool: ostatnie wyniki

Aston Villa wygrała jeden z pięciu ostatnich meczów w Premier League. Identycznie wygląda to w przypadku klubów takich jak Fulham i Brentford, a więc drużyn znacznie słabszych od tej prowadzonej przez Unaia Emery’ego. Podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca od kilku tygodni punktują ze średnią około punktu na mecz, przez co osunęli się z podium na piąte miejsce w tabeli.

W analogicznym okresie lepiej spisuje się Liverpool, który był w stanie wykorzystać korzystny terminarz, co skutkowało trzema triumfami z rzędu. The Reds ograli Fulham (2:0), Everton (2:1) oraz Crystal Palace. Problemy nadeszły z bardziej wymagającymi przeciwnikami. Zawodnicy Arne Slota przegrali na Old Trafford z Manchesterem United 2:3. Z kolei przeciwko Chelsea miał miejsce remis 1:1.

Aston Villa – Liverpool: historia

Dla kibiców z Birmingham meczem z Liverpoolem kończą się zwykle źle, ponieważ ich ulubieńcy nie są w stanie pokonać The Reds. Konfrontacja z tego sezonu zakończyła się ich wyjazdową przegraną 0:2. Sezon wcześniej na Anfield padł identyczny wynik. Z kolei u siebie Aston Villa była w stanie jedynie zremisować 2:2.

Aston Villa – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Liverpool, o czym świadczy współczynnik 2.25 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Aston Villa, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 2.90. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.60.

Aston Villa – Liverpool: kto wygra?

Aston Villa – Liverpool: przewidywane składy

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

Liverpool Mamardashvili; Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai, Gakpo; Isak

Aston Villa – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Liverpool odbędzie się w środę (13 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

