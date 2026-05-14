Lewandowski podjął decyzję ws. transferu. O tym klubie jeszcze nie było mowy

Robert Lewandowski zdecydował, że latem przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. W grze są dwa kluby: Al-Hilal oraz Al-Nassr, w którym występowałby z samym Cristiano Ronaldo. Informacje w tej sprawie przekazał "Przegląd Sportowy Onet".

Na zdjęciu: Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha

Lewandowski może trafić do Al-Nassr i zagrać z Ronaldo

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu opuści zespół FC Barcelony. Co do tego nie ma już żadnych wątpliwości. Przez ostatnie kilka tygodni w mediach pojawiało się wiele sprzecznych informacji, ale ostatnie dni są jednoznaczne. Pożegnanie Polaka jest blisko; może ono nastąpić już za kilka dni.

Kapitan reprezentacji Polski żegna się z Barceloną m.in. ze względu na brak konkretnej propozycji ze strony klubu. Jednocześnie nie może narzekać na brak takowych ze strony innych ekip. W grze o Lewandowskiego było bowiem Chicago Fire, był Juventus, a wcześniej mówiło się także o AC Milanie. Teraz jednak jasne jest, że wybierze on Arabię Saudyjską, o czym poinformował „Przegląd Sportowy Onet”.

Napastnik już podjął w tej sprawie decyzję, ale wciąż ważą się losy tego, do którego klubu trafi. Opcję są bowiem dwie. Ofertę Lewandowskiemu przedstawiło bowiem Al-Hilal, które zaoferowało 90 milionów za sezon. Wkrótce to samo może zrobić Al-Nassr, które weszło do gry na ostatniej prostej. Do tej pory nie było bowiem mowy o tym zespole. Jednak gdyby tak się stało, reprezentant Polski zagrałby w jednym zespole z Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 44 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Polak łącznie w barwach Dumy Katalonii wystąpił 191 razy i w tym czasie 119 razy wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych snajperów w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-latka na 8 milionów euro.

