Lewandowski podjął decyzję ws. transferu. O tym klubie jeszcze nie było mowy

18:26, 14. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Robert Lewandowski zdecydował, że latem przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. W grze są dwa kluby: Al-Hilal oraz Al-Nassr, w którym występowałby z samym Cristiano Ronaldo. Informacje w tej sprawie przekazał "Przegląd Sportowy Onet".

Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha
Obserwuj nas w
fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha

Lewandowski może trafić do Al-Nassr i zagrać z Ronaldo

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu opuści zespół FC Barcelony. Co do tego nie ma już żadnych wątpliwości. Przez ostatnie kilka tygodni w mediach pojawiało się wiele sprzecznych informacji, ale ostatnie dni są jednoznaczne. Pożegnanie Polaka jest blisko; może ono nastąpić już za kilka dni.

Kapitan reprezentacji Polski żegna się z Barceloną m.in. ze względu na brak konkretnej propozycji ze strony klubu. Jednocześnie nie może narzekać na brak takowych ze strony innych ekip. W grze o Lewandowskiego było bowiem Chicago Fire, był Juventus, a wcześniej mówiło się także o AC Milanie. Teraz jednak jasne jest, że wybierze on Arabię Saudyjską, o czym poinformował „Przegląd Sportowy Onet”.

Napastnik już podjął w tej sprawie decyzję, ale wciąż ważą się losy tego, do którego klubu trafi. Opcję są bowiem dwie. Ofertę Lewandowskiemu przedstawiło bowiem Al-Hilal, które zaoferowało 90 milionów za sezon. Wkrótce to samo może zrobić Al-Nassr, które weszło do gry na ostatniej prostej. Do tej pory nie było bowiem mowy o tym zespole. Jednak gdyby tak się stało, reprezentant Polski zagrałby w jednym zespole z Cristiano Ronaldo.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 44 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Polak łącznie w barwach Dumy Katalonii wystąpił 191 razy i w tym czasie 119 razy wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych snajperów w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-latka na 8 milionów euro.

Zobacz także: Media: Wisła Kraków przejęta. Wiadomo, ile akcji nabył Wojciech Kwiecień