Manchester United przeczesuje rynek w poszukiwaniu nowego pomocnika. Jak się okazuje, trop Czerwonych Diabłów prowadzi do Borussii Dortmund. Na ich radarze znalazł się Jobe Bellingham - przekazuje "TEAMtalk".

Manchester United ma jasno określony priorytet transferowy. Czerwone Diabły przede wszystkim chcą pozyskać nowych środkowych pomocników. Anglicy przeczesują rynek i zatrzymali się na Bundeslidze. A w zasadzie na Borussii Dortmund. Portal „TEAMtalk” przekazuje, że na Old Trafford został wznowiony temat potencjalnych przenosin Jobe’a Bellinghama.

Już w ubiegłym roku angielski pomocnik był łączony z Manchesterem United. Zawodnik zamienił jednak Sunderland na Borussię Dortmund. 20-latek na Signal Iduna Park miewał wzloty i upadki. Czerwone Diabły mają plan na rozwój wychowanka Birmingham i są gotowi zapewnić mu większą stabilizację. A z tym ma ogromny problem w Niemczech.

Obecnie nie znamy stanowiska Borussii Dortmund. Manchester United jednak będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Jobe’a Bellinghama. W przeszłości dochodziło do wielu transferów między tymi klubami, więc rozmowy nie powinny stanowić problemu. Problemem jednak może być kwota potencjalnych przenosin. Możemy być pewni, że Niemcy zażyczą sobie fortuny.

Jobe Bellingham w trwającej kampanii rozegrał 44 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Angielski pomocnik nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić czterema asystami.