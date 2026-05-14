Real Madryt może latem skrócić kadrę. Wkrótce na stole Królewskich może pojawić się oferta transferowa za Gonzalo Garcię. Hiszpan znajduje się bowiem na celowniku Borussii Dortmund - informuje "Mundo Deportivo".

Real Madryt zakończy sezon bez trofeum. Możemy być pewni, że Florentino Perez wyciągnie wnioski i dokona w letnim okienku rewolucji kadrowej. Jak się okazuje, wkrótce zespół może opuścić Gonzalo Garcia. Z informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” dowiadujemy się, że hiszpański napastnik znalazł się w kręgu zainteresowań Borussii Dortmund.

Hiszpańskie źródło donosi, że niemiecki klub nie ma zamiaru czekać i już rozpoczął rozmowy z przedstawicielami Gonzalo Garcii. Sytuacja hiszpańskiego snajpera w Realu Madryt nie należy do najłatwiejszych, przez co może rozważyć odejście. Na dodatek sami Królewscy mogą sprzedać swojego napastnika, aby pozyskać pieniądze na letnie transfery przychodzące.

Obecny sezon zapowiadał się znakomicie dla Goncalo Garcii. Hiszpan rozegrał fantastyczne Klubowe Mistrzostwa Świata 2025, ale finalnie nie znalazł na dłuższą metę uznania w oczach Xabiego Alonso oraz Alvaro Arbeloi. 24-latek na dłuższą metę przegrywał rywalizację z Kylianem Mbappe.

Gonzalo Garcia w trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań w koszulce Realu Madryt. Hiszpański napastnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.