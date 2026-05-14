Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2026)

Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz 33. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (15 maja) o godzinie 18:00.

Zagłębie – Pogoń, typy bukmacherskie

Piątkowe zmagania w ramach 33. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od bardzo ciekawego starcia. A w nim Zagłębie Lubin zmierzy się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. Miedziowi wciąż liczą się w walce o wysokie miejsca w ligowej tabeli, dlatego każdy kolejny punkt może okazać się niezwykle cenny na finiszu sezonu. Portowcy natomiast próbują jeszcze uratować kiepski sezon i zakończyć rozgrywki w możliwie najlepszym stylu. Można więc spodziewać się zaciętego pojedynku, w którym obie drużyny będą miały sporo do udowodnienia.

Ja uważam, że piątkowe spotkanie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Zagłębia Lubin

Zagłębie – Pogoń, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin nie może ustabilizować formy. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Radomiakiem Radom oraz 2:0 z Górnikiem Zabrze), zaliczyli jeden remis (0:0 z Cracovią), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Legią Warszawa i 1:2 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza).

Pogoń Szczecin mają identyczny bilans pięciu ostatnich spotkań. Portowcy pokonywali Piasta Gliwice (2:0) oraz Wisłę Płock (3:0), zremisowali z Cracovią (1:1), a także ponieśli porażkę z Lechem Poznań (1:2) i Jagiellonią Białystok (2:3).

Zagłębie – Pogoń, historia

Rywalizacja Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin od wielu lat dostarcza kibicom sporo emocji i wyrównanych spotkań. Oba kluby regularnie mierzyły się ze sobą na poziomie Ekstraklasy, a ich pojedynki często miały znaczenie w walce o czołowe lokaty lub miejsca premiowane grą w europejskich pucharach. Na przestrzeni lat trudno było wskazać zdecydowanego dominatora tej konfrontacji, ponieważ zarówno Miedziowi, jak i Portowcy potrafili seryjnie sięgać po zwycięstwa. Mecze tych drużyn często są bardzo intensywne, pełne walki i zwrotów akcji, dzięki czemu regularnie przyciągają uwagę kibiców PKO Ekstraklasy.

Zagłębie – Pogoń, kursy bukmacherskie

Według bukmchera STS, minimalnym faworytem piątkowego starcia jest Pogoń Szczecin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa Zagłębia Lubin natomiast sięga nawet 2.70.

Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 2.70 3.35 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2026 20:02

Zagłębie – Pogoń, kto wygra?

Zagłębie – Pogoń, przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Burić – Grzybek, Nalepa, Michalski, Corluka – Kocaba, Dąbrowski – Reguła, Kolan, Radwański – Szabo

Pogoń Szczecin: Cojocaru – Wahlqvist, Loncar, Szalai, Leo Borges – Agger, Ulvestad, Acosta, Ława – Cuić, Mukairu

Zagłębie – Pogoń, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

