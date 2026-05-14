Real Madryt wygrał ze spadkowiczem. Przełamanie Bellinghama [WIDEO]

Real Madryt odniósł zwycięstwo nad Realem Oviedo (2:0) na Santiago Bernabeu w 36. kolejce La Liga. Królewscy zakończą rozgrywki ligowe z wicemistrzostwem Hiszpanii.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Nacho Vidal

Zwycięstwo Realu Madryt

Real Madryt chce jak najszybciej zapomnieć o obecnym sezonie. Królewscy zakończą rozgrywki bez żadnego trofeum. Duża krytyka spadła na Alvaro Arbeloę, który nie spełnił oczekiwań w roli trenera. Władze rozpoczęły już poszukiwania jego następcy, a głównym kandydatem do objęcia stanowiska pozostaje Jose Mourinho. Powrót Portugalczyka na Santiago Bernabeu byłby jednym z najgłośniejszych wydarzeń w Hiszpanii ostatnich lat.

Kilka dni temu prezes Florentino Perez zwołał specjalną konferencję prasową, podczas której ogłosił przedterminowe wybory na stanowisko prezydenta. Decyzja jest efektem rosnącej presji po nieudanym sezonie i niezadowolenia kibiców. Dodatkowym ciosem dla Los Blancos była porażka z Barceloną (0:2) w ostatnim El Clasico na Camp Nou. Tym samym Duma Katalonii zdobyła mistrzostwo Hiszpanii drugi sezon z rzędu.

W czwartek w ramach 36. kolejki La Liga Los Blancos podejmowali Real Oviedo. Beniaminek już wcześniej pożegnał się z hiszpańską elitą. Gospodarze mieli spore problemy ze skutecznością w pierwszej odsłonie. Dopiero w 44. minucie do siatki trafił Gonzalo Garcia po asyście Brahima Diaza.

Zachował się niczym rasowy lis pola karnego! 🦊 Tak zwany gol do szatni i Real Madryt prowadzi 1:0. 🔥 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/rKPa2zMl1j — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 14, 2026

W 62. minucie znakomitą okazję do wyrównania miał Nacho Vidal, ale boczny obrońca uderzył obok słupka. Wynik w stolicy Hiszpanii w 80. minucie ustalił Jude Bellingham, a asystę zanotował Kylian Mbappe, który wrócił do gry po kontuzji. Z kolei angielski pomocnik czekał na ligowe trafienie od grudnia. Real zajmuje drugie miejsce w tabeli z 80 punktami. W niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Sevillą.

Indywidualny zryw Anglika i Królewscy podwyższają wynik meczu! 💪 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/ZSZ7IWiTF2 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 14, 2026

Real Madryt – Real Oviedo 2:0 (1:0)

1:0 Gonzalo Garcia 44′

2:0 Jude Bellingham 80′