Real Madryt wygrał ze spadkowiczem. Przełamanie Bellinghama [WIDEO]

Zwycięstwo Realu Madryt
Real Madryt chce jak najszybciej zapomnieć o obecnym sezonie. Królewscy zakończą rozgrywki bez żadnego trofeum. Duża krytyka spadła na Alvaro Arbeloę, który nie spełnił oczekiwań w roli trenera. Władze rozpoczęły już poszukiwania jego następcy, a głównym kandydatem do objęcia stanowiska pozostaje Jose Mourinho. Powrót Portugalczyka na Santiago Bernabeu byłby jednym z najgłośniejszych wydarzeń w Hiszpanii ostatnich lat.
Kilka dni temu prezes Florentino Perez zwołał specjalną konferencję prasową, podczas której ogłosił przedterminowe wybory na stanowisko prezydenta. Decyzja jest efektem rosnącej presji po nieudanym sezonie i niezadowolenia kibiców. Dodatkowym ciosem dla Los Blancos była porażka z Barceloną (0:2) w ostatnim El Clasico na Camp Nou. Tym samym Duma Katalonii zdobyła mistrzostwo Hiszpanii drugi sezon z rzędu.
W czwartek w ramach 36. kolejki La Liga Los Blancos podejmowali Real Oviedo. Beniaminek już wcześniej pożegnał się z hiszpańską elitą. Gospodarze mieli spore problemy ze skutecznością w pierwszej odsłonie. Dopiero w 44. minucie do siatki trafił Gonzalo Garcia po asyście Brahima Diaza.
W 62. minucie znakomitą okazję do wyrównania miał Nacho Vidal, ale boczny obrońca uderzył obok słupka. Wynik w stolicy Hiszpanii w 80. minucie ustalił Jude Bellingham, a asystę zanotował Kylian Mbappe, który wrócił do gry po kontuzji. Z kolei angielski pomocnik czekał na ligowe trafienie od grudnia. Real zajmuje drugie miejsce w tabeli z 80 punktami. W niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Sevillą.
Real Madryt – Real Oviedo 2:0 (1:0)
1:0 Gonzalo Garcia 44′
2:0 Jude Bellingham 80′