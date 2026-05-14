Liverpool może wkrótce pożegnać Joe Gomeza. Angielski obrońca jest łączony z przeprowadzką do Turcji, ponieważ stał się transferowym celem Besiktasu - informuje "Daily Mail".

Liverpool rozgrywa bardzo trudny, a przede wszystkim nieudany sezon. The Reds wciąż nie mają zapewnionego awansu do Ligi Mistrzów. Bardzo możliwe, że władze klubu dokonają kolejnej rewolucji kadrowego. Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu wciąż panujących mistrzów Premier League przekazuje „Daily Mail”. Otóż Joe Gomez latem może zostać zawodnikiem Besiktasu.

Reprezentant Anglii w zasadzie co okienko transferowe jest łączony z odejściem z Liverpoolu. Nie inaczej jest teraz. Besiktas już od miesięcy przygląda się defensorowi i wyczuł, że tego lata może postarać się o jego przyjście. Sprowadzenie 28-latka będzie niezwykle trudne do zrealizowania, ponieważ zawodnika nie wyobraża sobie życia poza Anfield Road.

Stanowisko Liverpoolu nie jest znane. Na bardziej szczegółowe doniesienia trzeba poczekać do końca sezonu. Wówczas wyklarują się plany transferowe i kadrowe na kolejny sezon. Joe Gomez pozostaje ważnym piłkarzem w obozie Arne Slota. Pozostaje jednak pytanie – czy holenderski szkoleniowiec zostanie w zespole The Reds. Przyjście nowego trenera może zmienić sytuację Anglika.

Joe Gomez w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Liverpoolu. Defensor nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić dwoma asystami.