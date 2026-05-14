Real Madryt w czwartkowy wieczór zmierzy się u siebie z Realem Oviedo. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy składy desygnowane do boju przez szkoleniowców.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt – Real Oviedo: wyjściowe składy

W czwartkowy wieczór do gry przystąpi Real Madryt. Tego dnia podopieczni Alvaro Arbeloi zmierzą się przed własną publicznością z Realem Oviedo w ramach 36. kolejki rozgrywek La Ligi. Królewscy stracili już szanse na mistrzostwo Hiszpanii, które powędrowało do rąk FC Barcelony, więc ten mecz mogą potraktować sparingowo. Goście natomiast wciąż mają matematyczne szanse na utrzymanie, ale musiałby wydarzyć się cud, aby tak się stało.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy składy, jakie posłali do boju obaj szkoleniowcy. W ofensywie Realu Madryt tego dnia zobaczymy duet Gonzalo Garcia i Vinicius Junior. W zespole Realu Oviedo natomiast zobaczymy od pierwszych minut Erica Bailly’ego.

Real Madryt: Courtois – Trent, Asencio, Alaba, Carreras – Mastantuono, Tchouameni, Camavinga, Diaz – Garcia, Vinicus

Real Oviedo: Escandell – Vidal, Bailly, Costas, Alhassene – Chaira, Fonseca, Colombatto, Fernandez – Vinas, Reyna

Arbitrem rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu będzie Ricardo de Burgos Bengoetxea. Pierwszy gwizdek rozbrzmi już o 21:30.