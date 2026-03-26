Real pod lupą. Sprawa Camavingi budzi poważne wątpliwości

Real Madryt według mediów wykazał się niekompetencją, mając na uwadze działania sztabu medycznego klubu. "L’Equipe" podało z kolei niepokojące wieści ws. Eduardo Camavingi.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Real Madryt z kolejnym skandalem medycznym? Znów niepokojący sygnał

Real Madryt to ekipa, która w tej kampanii liczy się w grze o najważniejsze trofea. Królewscy wciąż rywalizują o mistrzostwo La Liga, a ponadto liczą się w walce o triumf w Lidze Mistrzów. W poprzedniej fazie elitarnych rozgrywek Real pozostawił w pokonanym polu Manchester City. Ostatnio jednak wokół giganta ligi hiszpańskiej pojawiają się różne niepokojące doniesienia. Konkretne wieści przekazało „L’Equipe”.

Źródło przekonuje, że po tym, jak pojawiły się informacje, iż w przypadku Kyliana Mbappe nie było leczone to kolano, które faktycznie było kontuzjowane, tym razem ujawniono kolejny możliwy skandal medyczny. Teraz pojawiły się niepokojące informacje dotyczące Eduardo Camavingi.

Francuz w grudniu doznał kontuzji lewej kostki. Tymczasem według informacji „L’Equipe” personel medyczny Królewskich popełnił poważny błąd podczas badania, wykonując rezonans magnetyczny prawej kostki zawodnika, zamiast tej, która była faktycznie kontuzjowana.

W rezultacie lekarze nie stwierdzili żadnych powikłań u piłkarza, zapewniając, że z Camavingą wszystko jest w porządku. Francuski pomocnik tym samym został powołany do kadry na spotkanie z Celtą Vigo, które było zaplanowane na 7 grudnia. Okazało się jednak, że kłopot zdrowotny u zawodnika nie zniknął. Camavinga później nie mógł grać przez kilka tygodni, a sytuacja znacznie się pogorszyła.

To kolejny przypadek, o którym informują media, wskazując na rażącą niekompetencję sztabu medycznego Realu.