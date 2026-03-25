Mbappe przerwał milczenie. Chodzi o głośną sprawę z Realu

22:43, 25. marca 2026
Luka Pawlik

Kylian Mbappe znalazł się ostatnio znów na świeczniku, ale nie z powodu świetnej gry. Chodzi o rzekome złe leczenie kolana przez lekarzy Realu Madryt. Sam zawodnik zabrał głos.

fot. Saolab / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zaprzeczył, jakoby Real Madryt badał niewłaściwe kolano

Kylian Mbappe w jednoznaczny sposób zaprzeczył doniesieniom sugerującym, że lekarze Realu Madryt popełnili błąd w leczeniu jego kontuzji. We wtorek, 24 marca, media obiegły wiadomości, że sztab medyczny giganta La Liga miał rzekomo leczyć nie to kolano, które piłkarz ma kontuzjowane od 7 grudnia minionego roku. Z tego powodu zawodnik opuścił kilka spotkań w styczniu i lutym.

Francuski dziennikarz Daniel Riolo stwierdził: – Krążą plotki, że Real Madryt zbadał niewłaściwe kolano. Uważacie, że to bzdura? Real Madryt zwolnił personel medyczny. Kylian uniknął najgorszego.

Powyższe słowa były później powielane przez kilku innych hiszpańskich dziennikarzy. W końcu kilka słów na ten temat postanowił wyrazić sam zawodnik.

– Informacja, że zbadano mi niewłaściwe kolano, jest nieprawdziwa. Mogę być pośrednio za to odpowiedzialny. Kiedy nie ma komunikacji z prasą, wszyscy to wykorzystują. Tak to wygląda – powiedział Mbappe cytowany przez RMC Sport.

– Nasza komunikacja z Realem zawsze była dość transparentna. Jesteśmy w kluczowym momencie sezonu i chciałbym, żeby drużyna wygrywała pod moją nieobecność, co byłoby wspaniałe. Kiedy doznałem kontuzji na początku stycznia, wszyscy myśleli, że jestem jedynym rozwiązaniem w ekipie. Życie pokazało, że tak nie jest – dodał Francuz.

Mbappe trafił do ekipy z La Liga latem 2024 roku. W tym sezonie wystąpił w 35 spotkaniach, notując w nich 38 trafień i sześć asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości