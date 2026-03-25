Mbappe przerwał milczenie. Chodzi o głośną sprawę z Realu

Kylian Mbappe znalazł się ostatnio znów na świeczniku, ale nie z powodu świetnej gry. Chodzi o rzekome złe leczenie kolana przez lekarzy Realu Madryt. Sam zawodnik zabrał głos.

Kylian Mbappe zaprzeczył, jakoby Real Madryt badał niewłaściwe kolano

Kylian Mbappe w jednoznaczny sposób zaprzeczył doniesieniom sugerującym, że lekarze Realu Madryt popełnili błąd w leczeniu jego kontuzji. We wtorek, 24 marca, media obiegły wiadomości, że sztab medyczny giganta La Liga miał rzekomo leczyć nie to kolano, które piłkarz ma kontuzjowane od 7 grudnia minionego roku. Z tego powodu zawodnik opuścił kilka spotkań w styczniu i lutym.

Francuski dziennikarz Daniel Riolo stwierdził: – Krążą plotki, że Real Madryt zbadał niewłaściwe kolano. Uważacie, że to bzdura? Real Madryt zwolnił personel medyczny. Kylian uniknął najgorszego.

Powyższe słowa były później powielane przez kilku innych hiszpańskich dziennikarzy. W końcu kilka słów na ten temat postanowił wyrazić sam zawodnik.

– Informacja, że zbadano mi niewłaściwe kolano, jest nieprawdziwa. Mogę być pośrednio za to odpowiedzialny. Kiedy nie ma komunikacji z prasą, wszyscy to wykorzystują. Tak to wygląda – powiedział Mbappe cytowany przez RMC Sport.

– Nasza komunikacja z Realem zawsze była dość transparentna. Jesteśmy w kluczowym momencie sezonu i chciałbym, żeby drużyna wygrywała pod moją nieobecność, co byłoby wspaniałe. Kiedy doznałem kontuzji na początku stycznia, wszyscy myśleli, że jestem jedynym rozwiązaniem w ekipie. Życie pokazało, że tak nie jest – dodał Francuz.

Mbappe trafił do ekipy z La Liga latem 2024 roku. W tym sezonie wystąpił w 35 spotkaniach, notując w nich 38 trafień i sześć asyst.