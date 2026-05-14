Manchester United jest na dobrej drodze, aby przeprowadzić głośny transfer. Czerwone Diabły wyrosły na faworyta do pozyskania Mortena Hjulmanda ze Sportingu Lizbona - donosi "A Bola".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Morten Hjulmand coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United w letnim okienku transferowym chce pozyskać nowego środkowego pomocnika. Czerwone Diabły awansowały do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, więc potrzebują wzmocnień na tej pozycji. Z informacji przekazanych przez „A Bola” dowiadujemy się, że zespół z Old Trafford stał się głównym faworytem do pozyskania Mortena Hjlumanda, który na co dzień reprezentuje barwy Sportingu Lizbona.

Reprezentant Danii wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, a Manchester United już od wielu miesięcy go obserwuje. Wydawało się jednak, że po odejściu Rubena Amorima zmienią się plany Czerwonych Diabłów, ale tak nie jest. Były pomocnik Lecce pozostaje celem angielskiego zespołu i faktycznie latem może dojść do jego przeprowadzki na Old Trafford.

Transfer Mortena Hjulmanda jednak będzie wiązał się ze sporym wydatkiem dla Manchesteru United. Sporting Lizbona oczekuje za swoją gwiazdę ofert w granicach 40-50 milionów euro. Kwota oczywiście jest w zasięgu angielskiego zespołu. Czas pokaże, czy reprezentant Danii finalnie wyląduje w Premier League.

Morten Hjulmand w obecnym sezonie rozegrał 43 spotkania w koszulce Sportingu Lizbona. Duńczyk zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się sześcioma asystami.