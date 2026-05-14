Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Ponad 100 milionów euro za Alvareza. Barcelona poznała wycenę

FC Barcelona marzy o pozyskaniu Juliana Alvareza w nadchodzącym letnim okienku. Mistrzowie Hiszpanii w zasadzie od wielu miesięcy poważnie interesują się gwiazdą Atletico Madryt i rozmawiają o potencjalnym transferze. Tymczasem „Marca” zdradziła, że Duma Katalonii już wie, ile musi zapłacić za Argentyńczyka. Los Colchoneros oczekują za swojego napastnika ofert w granicach 100-130 milionów euro.

Taka kwota sprawia, że FC Barcelona może mieć trudności z pozyskaniem Juliana Alvareza. Wspomniane źródło zaznacza, że Atletico Madryt nie ma zamiaru rozstawać się ze swoją gwiazdą, dlatego oczekują tak ogromnej kwoty. Duma Katalonii nie jest też jedynym klubem, który myśli o pozyskaniu Argentyńczyka. W walce liczy się również Paris Saint-Germain.

FC Barcelona od pewnego czasu rozgląda się za alternatywą dla Juliana Alvareza. Jeden z tropów prowadzi do Premier League. A w zasadzie do Bournemouth. Otóż z przeprowadzką na Camp Nou zaczął być łączony Eli Junior Kroupi. Czas pokaże, który finalnie napastnik przyjdzie do Dumy Katalonii, aby zastąpić Roberta Lewandowskiego.

W najbliższym meczu FC Barcelona będzie musiała stawić czoła trudnemu wyzwaniu. Podopieczni Hansiego Flicka zapewnili już sobie tytuł mistrzowski, ale czeka ich jeszcze rywalizacja z Realem Betis.