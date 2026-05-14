FC Barcelona interesuje się Abde Ezzalzoulim. Tymczasem Duma Katalonii może mieć trudności z tym transferem. Zawodnik Realu Betis jest również łączony z Newcastle United oraz Aston Villi - donosi "Diario de Sevilla".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ezzalzouli nie dla Barcelony? Aston Villa i Newcastle wkraczają do gry

FC Barcelona przeczesuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień. Jednym z celów Dumy Katalonii jest pozyskanie Abde Ezzalzouliego. Jak się jednak okazuje, mistrzowie Hiszpanii wcale nie muszą pozyskać swojego byłego gracza. „Diario de Sevilla” informuje, że zawodnik Realu Betis znajduje się również w kręgu zainteresowań Aston Villi oraz Newcastle United.

Abde Ezzalzouli zapewne latem zmieni barwy klubowe. Real Betis już czeka aż któraś ekipa złoży oficjalną ofertę za pomocnika. Reprezentant Maroka dotychczas był najbliżej FC Barcelony, która widziała w nim następcę Marcusa Rashforda. Teraz jednak 24-latek jest również bliski przeprowadzki do Premier League. A zwłaszcza do Aston Villi, która wykazuje największe zainteresowanie.

Kontrakt Abde Ezzalzouliego z Realem Betis obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Hiszpański klub zatem może zarobić olbrzymie pieniądze na odejściu 24-latka. Na ten moment trudno przewidzieć, gdzie wyląduje Marokańczyk. Dla zawodnika zapowiada się zatem bardzo gorące lato.

Abde Ezzalzouli w obecnym sezonie rozegrał 41 spotkań w koszulce Realu Betis. Statystyki reprezentanta Maroka są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 14 trafień, a także zaliczył 13 asyst.