Real Madryt wciąż chce gwiazdę Liverpoolu. Szykuje się hit transferowy

07:59, 27. marca 2026
Patryk Kucharski Źródło:  AS

Real Madryt planuje wzmocnić środek obrony i analizuje dostępne opcje. Jak podaje AS, na liście życzeń hiszpańskiego giganta wciąż znajduje się Ibrahima Konate.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real szuka nowego stopera. Konate i Schlotterbeck wciąż obserwowani

Real Madryt po sezonie zamierza przeprowadzić zmiany w defensywie. Z klubem pożegnać ma się David Alaba, a podstawowi stoperzy jak Antonio Rudiger i Eder Militao często zmagają się z problemami zdrowotnymi. Dlatego wzmocnienie tej pozycji wydaje się konieczne.

Jedną z opcji dla Królewskich wciąż jest Ibrahima Konate. Liverpool nadal nie doszedł do porozumienia z Francuzem w sprawie przedłużenia kontraktu. Coraz więcej wskazuje na to, że 26-latek opuści Anfield po bieżących rozgrywkach. W związku z tym Los Blancos dalej uważnie monitorują sytuację defensora.

Według doniesień Real chce mieć pięciu środkowych obrońców, dlatego bierze pod uwagę różne opcje. Wiadomo już jednak, że w najbliższym czasie na Santiago Bernabeu nie trafią William Saliba, który podpisał nową umowę z Arsenalem. Również Dayot Upamecano przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium. Z kolei Marc Guehi już zimą przeniósł się do Manchesteru City.

W związku z tym oprócz Konate kandydatami pozostają Nico Schlotterbeck, choć sytuacja Niemca także się komplikuje przez jego rozmowy na temat nowej umowy z Borussią Dortmund oraz Jacobo Ramon. Hiszpan w bieżącym sezonie rozegrał 30 spotkań w barwach Como, dlatego Real rozważa ściągnięcie swojego wychowanka z powrotem do klubu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości