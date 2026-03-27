Real Madryt wciąż chce gwiazdę Liverpoolu. Szykuje się hit transferowy

Real szuka nowego stopera. Konate i Schlotterbeck wciąż obserwowani

Real Madryt po sezonie zamierza przeprowadzić zmiany w defensywie. Z klubem pożegnać ma się David Alaba, a podstawowi stoperzy jak Antonio Rudiger i Eder Militao często zmagają się z problemami zdrowotnymi. Dlatego wzmocnienie tej pozycji wydaje się konieczne.

Jedną z opcji dla Królewskich wciąż jest Ibrahima Konate. Liverpool nadal nie doszedł do porozumienia z Francuzem w sprawie przedłużenia kontraktu. Coraz więcej wskazuje na to, że 26-latek opuści Anfield po bieżących rozgrywkach. W związku z tym Los Blancos dalej uważnie monitorują sytuację defensora.

Według doniesień Real chce mieć pięciu środkowych obrońców, dlatego bierze pod uwagę różne opcje. Wiadomo już jednak, że w najbliższym czasie na Santiago Bernabeu nie trafią William Saliba, który podpisał nową umowę z Arsenalem. Również Dayot Upamecano przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium. Z kolei Marc Guehi już zimą przeniósł się do Manchesteru City.

W związku z tym oprócz Konate kandydatami pozostają Nico Schlotterbeck, choć sytuacja Niemca także się komplikuje przez jego rozmowy na temat nowej umowy z Borussią Dortmund oraz Jacobo Ramon. Hiszpan w bieżącym sezonie rozegrał 30 spotkań w barwach Como, dlatego Real rozważa ściągnięcie swojego wychowanka z powrotem do klubu.