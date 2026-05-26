Jan Urban już za niedługo znowu może współpracować z trenerem, którego doskonale zna. Mateusz Borek ujawnił nazwisko potencjalnego następcy śp. Jacka Magiery.

Urban szuka drugiego trenera. Doskonale znana postać

Równo we wtorkowe południe Jan Urban ogłosił listę powołanych na zgrupowanie, które odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą (31.05) i Nigerią (03.06). Szansę na debiut może otrzymać kilku zawodników – w gronie piłkarzy, którzy znaleźli uznanie w oczach selekcjonera, nie brakuje nowych twarzy.

Niedługo później Mateusz Borek poinformował o planach trenera Biało-Czerwonych dotyczących sztabu szkoleniowego. Urban poszukuje następcy śp. Jacka Magiery. Kto może zostać nowym drugim trenerem? Okazuje się, że 64-latek chce ponownie współpracować z doskonale sobie znaną postacią.

– Kibu Vicuña i Jan Urban znów mogą pracować razem. Tym razem w reprezentacji Polski. Hiszpan jest faworytem selekcjonera do zastąpienia Ś.P. Jacka Magiery na stanowisku drugiego trenera kadry. Warunkiem jest uregulowanie spraw przez Kibu z indyjskim klubem Diamond Harbour. Sprawa jest dynamiczna i rozwojowa – napisał dziennikarz na portalu X.

Vicuña od maja 2023 roku odpowiada za wyniki Diamond Harbour. Wcześniej samodzielnie prowadził takie zespoły, jak Mohammedan, ŁKS Łódź, Kerala Blasters, ATK Mohun Bagan, Wisła Płock i Trakai. Natomiast z Urbanem współpracował w Śląsku Wrocław, Lechu Poznań, Osasunie, Legii Warszawa i Zagłębiu Lubin.