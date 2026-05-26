Nowa reprezentacja Polski już budzi kontrowersje. Jedna decyzja Urbana szczególnie boli

Miało być nowe rozdanie i odbudowa reprezentacji Polski po klęsce w eliminacjach do MŚ 2026. Tymczasem już pierwsze powołania Jana Urbana wywołały ogromne kontrowersje. Brakuje ligowych liderów, a pytań o logikę wyborów szybko przybywa.

Reprezentacja Polski po klęsce w eliminacjach MŚ 2026

Miało być nowe rozdanie, świeże otwarcie, przewietrzenie szatni po nieudanych finalnie eliminacjach do MŚ 2026. I rzeczywiście, patrząc na listę powołanych, widać kilka nowych nazwisk, kilku debiutantów, próbę zbudowania czegoś od nowa. Problem w tym, że przy bliższym spojrzeniu trudno oprzeć się wrażeniu, że „nowe” tak naprawdę wcale nie znaczy „najlepsze w danym momencie”.

Jan Urban postawił na Kacpra Potulskiego, Norberta Wojtuszka, Oskara Wójcika, Karola Czubaka czy Mateusza Żukowskiego, wraca też Marcin Bułka. To ruchy, które można próbować tłumaczyć logiką długofalowej przebudowy: sprawdzamy, selekcjonujemy, budujemy fundament pod przyszłość. Tyle że reprezentacja narodowa to nie akademia rozwoju talentów, tylko zespół, który w danym momencie ma wygrywać i reprezentować najwyższy możliwy poziom.

I tu zaczynają się pytania niewygodne.

Bartosz Nowak błyszczał w Ekstraklasie. W kadrze zabrakło miejsca

Głośno jest o braku Bartosza Nowaka z GieKSy Katowice. Zawodnika, który w trakcie poniedziałkowej gali Ekstraklasy został wybrany Piłkarzem Sezonu. W teorii taki wyróżniony gracz powinien przynajmniej znaleźć się w szerokim kręgu zainteresowań selekcjonera. W praktyce nie ma go na liście powołanych na zgrupowanie związane z dwoma spotkaniami towarzyskimi. Aż chce się krzyknąć: „Jak nie teraz, to kiedy?”.

Można oczywiście powiedzieć: inny profil, inna koncepcja, inne potrzeby taktyczne. Tyle że gdy pada argument „najlepszych powołujemy w danym momencie”, trudno go utrzymać w sytuacji, gdy wyróżniony ligowiec zostaje pominięty bez realnej alternatywy o podobnym dorobku sezonu.

POWOŁANIA 🇵🇱



Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie oraz mecze z Ukrainą (31.05) i Nigerią (03.06). pic.twitter.com/6B0LgkAtMK — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 26, 2026

Jeszcze bardziej dyskusyjna wydaje się nieobecność Juliana Halla Zakrzewskiego, Antoniego Kozubala i Wojciecha Mońki z Lecha Poznań czy Rafała Janickiego z Górnika Zabrze. Ostatni z wymienionych miał sezon, który trudno zignorować: wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski to nie przypadek, tylko efekt regularnej, wysokiej formy i stabilności. I tu pojawia się paradoks. Selekcjoner, który doskonale zna realia Ekstraklasy i możliwości zawodników, nie sięga po piłkarzy, którzy w tych realiach dowieźli wyniki.

Miało być zwycięstwo PZPN

Wątek Zakrzewskiego Halla jest z kolei dużo szerszy niż tylko kwestia jednego zgrupowania. W ostatnich miesiącach wokół młodego zawodnika pojawiało się sporo medialnych narracji. Do 18-latka i jego rodziny udawali się przedstawiciele PZPN, prowadzono rozmowy, budowano relacje i można było odnieść wrażenie, że federacja na czele z Cezarym Kuleszą, jest blisko przekonania piłkarza do gry z orzełkiem na piersi. Tymczasem dzisiaj trudno oprzeć się wrażeniu, że sam zawodnik może mieć zupełnie inną wizję swojej reprezentacyjnej przyszłości.

To o tyle istotne, że kadra Jana Urbana znajduje się obecnie w bardzo delikatnym momencie. Po nieudanych eliminacjach potrzebuje nie tylko wyników, ale również nowych twarzy, wokół których można budować przyszłość kadry. Jeśli więc wokół Zakrzewskiego Halla rzeczywiście przez miesiące budowano narrację o możliwym sukcesie federacji, a finalnie temat zaczyna wyhamowywać, będzie to kolejny sygnał pokazujący, że polska piłka przegrywa dzisiaj nie tylko sportowo, ale momentami również wizerunkowo.

Budowa drużyny na lata czy ignorowanie aktualnej formy?

Oczywiście, można bronić koncepcji budowy drużyny „na lata”. Tyle że to hasło często staje się wygodnym parasolem dla decyzji, które trudno uzasadnić tu i teraz. Jeśli naprawdę chodzi o przyszłość, to kadra powinna być mieszanką perspektywicznych nazwisk i piłkarzy będących w najwyższej dyspozycji, a nie wyłącznie listą projektów do oszlifowania.

Trudno też nie zwrócić uwagi na obecność zawodników, których forma w 2026 roku – delikatnie mówiąc – nie była stabilna. Przykład Bartosza Kapustki, który przez większą część roku występował w dolnych rejonach tabeli PKO BP Ekstraklasy, będzie tu najczęściej przywoływany. I nie chodzi o to, aby kwestionować jego umiejętności czy doświadczenie, ale o prostą zasadę: reprezentacja powinna być lustrem aktualnej formy, nie reputacji sprzed lat.

Jan Urban to trener bez wątpienia doświadczony, znający środowisko, mający pełną świadomość ciężaru decyzji. Bierze na siebie odpowiedzialność za selekcję. I ma do tego pełne prawo. Selekcjoner zawsze będzie bronił się koncepcją, której nie da się zweryfikować po jednym zgrupowaniu. Problem zaczyna się wtedy, gdy ta koncepcja rozjeżdża się z odczuciem, że pewne oczywiste sportowe wybory zostały pominięte.

Nowe rozdanie a iluzja zmian

Nie chodzi o rewolucję dla samej rewolucji. Nie chodzi też o to, by każdemu sezonowemu bohaterowi Ekstraklasy automatycznie wręczać koszulkę z orzełkiem. Po prostu reprezentacja, czy tego chcemy, czy nie, jest dobrem publicznym. I jako taka powinna być maksymalnie odporna na wrażenie, że decyzje zapadają w oderwaniu od formy sportowej.

Dziwi też brak konsekwencji w narracji o „nowym otwarciu”. Jeśli to rzeczywiście początek przebudowy, to dlaczego część zawodników, którzy pokazali się z najlepszej strony w najważniejszych rozstrzygnięciach sezonu, pozostaje poza kadrą? Mowa oczywiście o zawodnikach mistrza Polski. A jeśli nie jest to czysta przebudowa, tylko selektywna korekta, tym bardziej warto jasno to zakomunikować. Dzisiaj przekaz jest niejednoznaczny.

Jesień zweryfikuje wszystko. Na razie pytań jest więcej niż odpowiedzi

Jesienne mecze przyjdą szybko, ale nie aż tak szybko, by nie wykorzystać tego okienka na realny przegląd szerokiej bazy ligowej. Skoro kadra nie gra o punkty już teraz, to tym bardziej jest przestrzeń na odważniejsze decyzje. Takie, które nie tylko budują przyszłość, ale też honorują teraźniejszość.

Na razie jednak pozostaje wrażenie, że „nowe rozdanie” jest bardziej kosmetyką niż rzeczywistą zmianą. A w takich warunkach pytania o sens poszczególnych wyborów będą wracać po każdym ogłoszeniu powołań. I trudno się temu dziwić.