PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Mount i Mazraoui zostaną w Manchesterze United?! To prośba Carricka

Manchester United już myśli o nadchodzącym letnim okienku transfer. Lada moment Czerwone Diabły powinny dokonać pierwszego wzmocnienia. Tymczasem z obozu angielskiego klubu napływają bardzo ciekawe wieści. „The Athletic” zdradza, że Michael Carrick poprosił, żeby na Old Trafford zostali Mason Mount oraz Noussair Mazaraoui.

Szkoleniowiec Manchesteru United bardzo ceni zarówno angielskiego pomocnika, jak i marokańskiego defensora. Obaj piłkarze są wszechstronności, co mocno podoba się trenerowi. Mason Mount oraz Noussair Mazraoui jednak nie imponowali formą w ostatnich miesiącach. Klub zaczął zastanawiać się nad ich przyszłością. A Anglik zaczął już wzbudzać spore zainteresowanie.

Michael Carrick ma wolną rękę w kwestii budowy składu. Manchester United niezwykle ufa swojemu szkoleniowcowi. Trener jednak będzie miał ograniczony budżet, ponieważ klub nie chce tego lata znów przepalać pieniędzy na wzmocnienia. Może to być główno powód, dlaczego opiekun Czerwonych Diabłów wciąż chce mieć w drużynie Noussaira Mazraouiego oraz Masona Mounta.

Manchester United zaliczył świetny okres pod wodzą Michaela Carricka. Czerwone Diabły zdołały zakwalifikować się do Ligi Mistrzów i finalnie zajęły trzecie miejsce na koniec sezonu w rozgrywkach Premier League.